แรงไม่หยุด! 'ฟลิค'ทำสถิติออกสตาร์ทคุมเสือใต้เทียบชั้นเป๊ป

ฮานซี ฟลิค เฮดโค้ช บาเยิร์น มิวนิค ทำสถิติสุดยอดเยี่ยมในการออกสตาร์ทคุมทีม เทียบเท่ากับสมัยที่ เป๊ป กวาร์ดิโอลา ยังกุมบังเหียนอยู่

กุนซือวัย 55 ปี เพิ่งพาทัพเสือใต้โชว์ฟอร์มดุบุกชนะ โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ ถึงถิ่น 1-0 เก็บสามแต้มสำคัญทิ้งห่างรองจ่าฝูงเป็น 7 คะแนน

โดยเกมนี้นับเป็นการเก็บชัยชนะนัดที่ 15 จากการออกสตาร์ทคุม บาเยิร์น 18 นัดของ ฟลิค นับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งต่อจาก นิโก้ โควัช ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับสมัยที่ กวาร์ดิโอลา ออกสตาร์ทคุมทีมเช่นกัน

โปรแกรมนัดต่อไป บาเยิร์น มิวนิค จะได้กลับไปเล่นในบ้านพบกับ ฟอร์ทูนา ดุสเซลดอร์ฟ

