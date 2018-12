แยกย้าย! อิบราฮิโมวิชแถลงปักหลักแอลเอ

ซลาตัน อิบราฮิโมวิช สยบข่าวลือย้ายทีมจนหมดสิ้น เมื่อแถลงผ่านโซเชียลมีเดียว่า เขาจะอยู่ค้าแข้งกับ แอลเอ แกแล็คซี ต่อไป

หอกวัย 36 ตกเป็นข่าวย้ายทีมอย่างหนาหูในตลาดเดือนมกราคม ท่ามกลางความสนใจจาก เอซี มิลาน ต้นสังกัดเก่าที่สนใจดึงเขากลับไปร่วมงานอีกครั้ง

อย่างไรก็ดี ล่าสุดดาวยิงสวีดิชยืนยันแล้วว่าจะไม่ย้ายทีมอย่างแน่นอน เพราะเขายังมีภารกิจที่ต้องทำกับ แอลเอ แกแล็คซี นั่นเอง

ทั้งนี้ ซลาตันทำไป 22 ประตู กับ 10 แอสซิสต์ จาก 27 เกมในเมเจอร์ลีก พร้อมคว้ารางวัลนักเตะหน้าใหม่ยอดเยี่ยมไปครอง ปัจจุบันเขาเหลือสัญญากับ แอลเอ แกแล็คซี ถึงเดือนธันวาคมปีหน้า

MLZ Im not done with you yet pic.twitter.com/1F68siOV16 — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) December 17, 2018