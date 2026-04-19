พีรวิชญ์ พิริยะธนวัฒน์

แม้ร่างกายไม่สมบูรณ์! คาร์ริคยก'เมนู'ฟอร์มดีสุดนับตั้งแต่เข้ามาคุมทีม

Chelsea v Manchester United
Chelsea
Manchester United
Premier League
K. Mainoo

ไมเคิล คาร์ริค เฮดโค้ช แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด กล่าวชื่นชมผลงานของ ค็อบบี้ เมนู ในเกมบุกเอาชนะ เชลซี 1-0 เมื่อคืนที่ผ่านมา


ทัพปีศาจแดง กลับมาเก็บชัยชนะได้อีกครั้ง โดยที่ได้ประตูชัยจาก มาเธอุส คุนญา ท้ายครึ่งแรก บุกมาคว้าสามแต้มถึงสแตมฟอร์ด บริดจ์


ในเกมนี้ ทีมได้ เมนู กลับมายืนกลางคู่ คาเซมิโร หลังพลาดลงสนามด้วยอาการบาดเจ็บและส่งผกระทบหนักในเกมเกมล่าสุดที่พ่าย ลีดส์ ยูไนเต็ด 1-2

แม้สภาพร่างกายไม่เต็มร้อย และฝ่านความฟิตแบบเฉียดฉิว แต่ คาร์ริค มองว่า เมนู ต่อกรกับมิดฟิลด์สิงห์บลูส์ได้อย่างยอดเยี่ยม และเป็นเกมที่ดีที่สุดภายใต้การคุมทีมของเขา


"ผมคิดว่านี่คือฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดของค็อบบี้ นับตั้งแต่ที่ผมกลับมาอยู่ที่นี่" คาร์ริค เผย


"ผมคิดว่าการก้าวขึ้นมาและแสดงให้เห็นทักษะหรือการเล่นที่หลากหลายในคืนนี้ ผมรู้สึกว่าเขาดูมีความเยือกเย็น คุมเกมได้ดี และเล่นเกมรับได้ดี


"มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเมื่อคุณต้องเจอกับผู้เล่นเก่ง ๆ และมันเป็นการดวลที่ดีมากระหว่างเขากับ โคล พาลเมอร์ ดังนั้นเขาต้องมีสมาธิและตื่นตัวตลอดเวลา แต่ผมคิดว่าเขาได้แสดงให้เห็นถึงคุณภาพและความนิ่งท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่กดดัน และท้ายที่สุดเขาก็พิสูจน์ให้เราเห็นว่าเขาสามารถทำอะไรได้บ้าง


"ค็อบบี้ไม่ได้ลงซ้อมมากเท่าไร เขาได้ซ้อมนิดหน่อยเมื่อวันพฤหัสบดี และเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยเมื่อวานนี้ ซึ่งมันน้อยมาก ดังนั้นต้องให้เครดิตกับเขาจริงๆ ที่สามารถลงไปทำผลงานได้แบบนั้น"

