แม้โขกประตูชัยUCL! โกม็องเผยโดนเพื่อนล้อไม่กล้าโหม่งบอล

คิงสลีย์ โกม็อง แนวรุกของ บาเยิร์น มิวนิค เผยว่าเขาโดนเพื่อนร่วมทีมล้อเป็นประจำเนื่องจากเขากลัวการโหม่งลูกฟุตบอล

แนวรุกวัย 24 ปีเป็นฮีโร่ทำประตูชัยพาทัพเสือใต้คว้าแชมป์ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมา ด้วยลูกโหม่งที่กลายเป็นประตูชัยเอาชนะปารีส แซงต์-แชร์กแมง ต้นสังกัดเก่าของเขาไป 1-0

โดย โกม็อง ได้เปิดเผยว่าแม้เขาจะทำประตูชัยจากลูกโขกใน UCL แต่เขาก็มักโดนแซวเป็นประะจำเนื่องจากเขาหลับตาทุกครั้งก่อนที่จะโขกลูกฟุตบอล

"มันก็เป็นแบบที่เห็นนั้นแหละ ผมกลัวการโหม่งบอลนิดหน่อยน่ะ และเพื่อนร่วมทีมก็ชอบล้อผมในเรื่องนั้น" โกม็อง เผยกับ Bild

"คุณสามารถเห็นได้จากภาพเลย ผมหลับตาเพื่อโหม่งบอล มันเป็นไปตามสัญชาตญาณ - เป็นการตอบสนองตามธรรมชาติ ผมพยายามลืมตาอยู่ตลอดนะ แต่ในช่วงเสี้ยววินาทีสุดท้ายผมก็เป็นแบบนี้ตลอดเลย"

The goal that won the Champions League for Bayern Munich 🏆



Take a bow, Kingsley Coman 👑 pic.twitter.com/uaxnZsF9hq