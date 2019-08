แม้ปอดบวม! 'ซาร์รี' โผล่ถ่ายรูปคู่แฟนบอลโดยมีซองบุหรี่ในมือ

เมาริซิโอ ซาร์รี เทรนเนอร์ของ ยูเวนตุส ยังคงไม่เลิกสูบบุหรี่ แม้ว่าตอนนี้เจ้าตัวกำลังอยู่ในช่วงรักษาตัวจากอาการปอดบวม โดยเขาถูกจับภาพได้ขณะถ่ายรูปคู่กับแฟนบอลรายหนึ่ง และในมือถือซองบุหรี่อยู่

ก่อนหน้านี้ทางสโมสรเบียงโคเนรีได้ออกแถลงการณ์ว่า กุนซือชาวอิตาเลียนจะไม่ได้ลงทำหน้าที่ข้างสนามในเกมที่จะพบกับ ปาร์มา และ นาโปลี เนื่องจากต้องพักรักษาตัวจากอาการปอดบวม

ล่าสุดเหมือนอาการของเจ้าตัวจะดีขึ้นและมีโอกาสที่จะกลับมาลงคุมทัพในเกมกับอัซซูราได้ หากแต่ทางบอร์ดม้าลายเป็นกังวลถึงการติดบุหรี่และเป็นกังวลว่าจะกลับมาป่วยได้อีกหากยังคงสูบหนักต่อไป ทว่าเหมือนตัวซาร์รีจะไม่ฟังคำขอนั้นและยังคงเอกลักษณ์ความเป็นสิงห์อมควันต่อไป

"SARRI,CON LA POLMONITE NON SI FUMA" - FOTO DEL TECNICO CON SIGARETTE E ACCENDINO SCATENA LE IRONIE SUL WEB - L'ALLENATORE BIANCONERO, COLPITO DALLA POLMONITE, FARÀ DI TUTTO PER ANDARE IN PANCHINA SABATO SERA ALLO STADIUM. MA INTANTO GIRA CON SIGARETTE IN MANO. MALEEEEEEEEEEE!!! pic.twitter.com/1TKsmNARES