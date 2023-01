แมนฯ ยูฯ ดวลเรดดิ้ง, แมนฯ ซิตี้-เชลซีลุ้นเจออาร์เซนอล เอฟเอ คัพ รอบ 4

ปีศาจแดงได้เจอกับทีมจากแชมเฟี้ยนชิพ ในการจับสลากประกบคู่เอฟเอ คัพ รอบ 4 ส่วนผู้ชนะของคู่เรือใบ-สิงห์บลูส์อาจมีโอกาสได้ดวลปืนใหญ่

ผลประกบคู่ เอฟเอ คัพ รอบ 4 ออกมาเป็นที่เรียบร้อย โดยมีการจับสลากกันก่อนเริ่มเกมรอบ 3 ในวันอาทิตย์ของคู่ 23.30 น.

ผลปรากฏว่าทีมดังที่เข้ารอบไปแน่นอนแล้วอย่าง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด จะได้เปิดบ้านพบกับทีมจากแชมเปี้ยนชิพอย่าง เรดดิ้ง ส่วนทาง ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ จะต้องบุกไปเยือน เปรสตัน นอร์ท เอนด์ ทีมจากแชมเปี้ยนชิพเช่นกัน

ขณะที่ผู้ชนะของคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ ซิตี้กับเชลซี จะได้เปิดบ้านพบกับผู้ชนะของคู่ระหว่างอ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ดกับอาร์เซนอล ด้านผู้ชนะของคู่วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์สกับลิเวอร์พูล ซึ่งยังต้องเตะนัดรีเพลย์ในรอบ 3 จะได้เข้ารอบบุกไปเยือนไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบี้ยน

ทั้งนี้ เกมในรอบ 4 จะแข่งขันในช่วงระหว่างวันที่ 27-30 มกราคมนี้

ผลการจับสลาก เอฟเอ คัพ รอบ 4

เปรสตัน นอร์ท เอนด์ vs ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์

เซาแธมป์ตัน vs แบล็คพูล

เร็กซ์แฮม vs เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด

อิปสวิช ทาวน์ vs เบิร์นลีย์

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด vs เรดดิ้ง

ลูตัน ทาวน์ หรือ วีแกน แอธเลติก vs กริมสบี้ ทาวน์

ดาร์บี้ เคาน์ตี้ vs เวสต์แฮม ยูไนเต็ด

สโต๊ค ซิตี้ vs แอสตัน วิลลา หรือ สตีฟเนจ

แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส vs ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส หรือ เบอร์มิงแฮม ซิตี้

วอลซอลล์ vs เลสเตอร์ ซิตี้

เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ vs ฟลีทวู้ด ทาวน์

แมนเชสเตอร์ ซิตี้ หรือ เชลซี vs อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด หรือ อาร์เซนอล

บริสตอล ซิตี้ หรือ สวอนซี ซิตี้ vs เชสเตอร์ฟิลด์ หรือ เวสต์บรอมวิช อัลเบี้ยน

ไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบี้ยน vs ลิเวอร์พูล หรือ วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส

ฟูแลม vs ซันเดอร์แลนด์

บอร์แฮม วู้ด หรือ แอคคริงตัน สแตนลีย์ vs คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ หรือ ลีดส์ ยูไนเต็ด