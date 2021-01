แมนฯยูฯ ทุบสถิติไร้พ่ายเกมเยือนในลีกติดต่อกันของสโมสร

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด สร้างสถิติไร้พ่ายเกมเยือนยาวนานติดต่อกันในเกมพรีเมียร์ลีกเป็นสถิติใหม่ของสโมสรที่ 18 นัด

ทัพปีศาจแดงยืดสถิติไร้พ่ายเกมเยือนออกไปอีกหนึ่งเกม โดยเมื่อคืนที่ผ่านมาพวกเขาบุกไปเสมออาร์เซนอลแบไร้สกอร์ 0-0 ที่เอมิเรสต์ สเตเดี้ยม ทำให้ตอนนี้พวกเขามีคะแนนตามหลังแมนเชสเตอร์ ซิตี้ 3 คะแนนและแข่งมากกว่าหนึ่งนัด

โดยหลังจากที่พวกเขาทาบสถิติไร้พ่ายเกมเยือนในลีก 17 นัดเทียบกับทีมของเซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน ในทีมชุดปี 1999 ในเกมที่ทีมบุกชนะฟูแลม 2-1 ล่าสุดผลเสมอในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาทำให้ลูกทีมของ โอเล กุนนาร์ โซลชา สร้างสถิติใหม่เรียบร้อยแล้วที่ 18 นัด โดยเป็นการเก็บแต้มได้ถึง 44 แต้มด้วยกัน (ชนะ 13 เสมอ 5)

18 - Manchester United are now unbeaten in 18 Premier League away games (W13 D5), the longest run without defeat on the road in their top-flight history. Cloud. pic.twitter.com/u0T5MiRCJp