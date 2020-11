แมนฯยูฯโล่ง! ผลตรวจรอบสองเตลเลสไม่ติดโควิด

สมาคมฟุตบอลบราซิล แถลงยืนยัน ผลตรวจของ อเล็กซ์ เตลเลส แบ็คซ้ายของแมนฯ ยูไนเต็ด ไม่ติดเชื้อโควิด-19

ก่อนหน้านี้ ผลตรวจเบื้องต้นของแนวรับวัย 27 ออกมาเป็นบวก หลังก่อนหน้านี้เคยติดเชื้อมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปลายเดือนตุลาคม นั่นทำให้ทีมเซเลเซาต้องเรียก ติอาโก้ กัลฮาร์โด้ เข้ามาสแตนท์บายในตำแหน่งแบ็คซ้าย

อย่างไรก็ดี ผลตรวจครั้งสุดท้ายของเตลเลสออกมาเป็นลบแล้ว ทำให้เขาจะสามารถลงช่วยทีมในเกมฟุตบอลโลก 2022 รอบคัดเลือก กับ อุรุกวัย ในวันพุธนี้ได้

"ติอาโก้ กัลฮาร์โด้ ถูกเรียกเข้ามา หลังจากผลตรวจของ อเล็กซ์ เตลเลส ออกมาเป็นบวก" แถลงการณ์ของส.บอลบราซิล

"นักเตะเคยป่วยไปแล้วรอบหนึ่ง เขาไม่ได้ไปแสดงอาการและแพร่เชื้อต่อไม่ได้ แต่เขาไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าอุรุกวัย"

"อย่างไรก็ดี ผลตรวจครั้งสุดท้ายของเตลเลสออกมาเป็นลบ เขาจะสามารถลงเล่นในเกมนี้ได้"

นี่ถือเป็นข่าวดีสำหรับทีมปีศาจแดงเช่นกัน เพราะหมายคว่ามว่า เตลเลสจะลงเล่นในเกมพรีเมียร์ลีกกับ เวสต์บรอมวิช อัลเบี้ยน ในวันเสาร์นี้ได้ หลังทีมต้องเสีย ลุค ชอว์ ที่เจ็บราว 1 เดือน

