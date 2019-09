แมนฯยูฯยังนิ่ง! ฮอนดะอ้อนมิลานให้ดึงตัวไปร่วมทีม

เคสุเกะ ฮอนดะ กองกลางวัยเก๋าชาวญี่ปุ่น โพสต์ทวิตเตอร์อ้อน เอซี มิลาน สโมสรเก่าของเขาว่าสามารถติดต่อได้เสมอ หากต้องการความช่วยเหลือ

I have always wanted to help you. Call me when you need me! @acmilan