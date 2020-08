แมนฯยูฯมาสี่! เปิดโผผู้เข้าชิงดาวรุ่งแห่งปีพรีเมียร์ลีก

พรีเมียร์ลีก ประกาศรายชื่อ 8 ผู้เข้าชิง รางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมประจำฤดูกาล 2019/20 ปรากฎว่า นักเตะจากแมนฯ ยูไนเต็ด มีชื่อติดเข้ามาถึงครึ่งหนึ่ง

ผู้เล่นจากปีศาจแดงที่มีชื่อเข้าชิง ประกอบด้วย มาร์คัส แรชฟอร์ด, อองโธนี มาร์กซิยาล, เมสัน กรีนวู้ด และ ดีน เฮนเดอร์สัน ผู้รักษาประตูที่ปล่อยไปเล่นกับ เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด ในสัญญายืมตัว

ขณะที่ผู้เข้าชิงอีก 4 คน ประกอบด้วย เมสัน เมาท์ และ คริสเตียน พูลิซิช สองดาวโรจน์จากเชลซี, เทรนท์-อเล็กซานเดอร์ อาร์โนลด์ แบ็คขวาจอมบุกของลิเวอร์พูล และ แจ็ค กรีลิช จอมทัพจากแอสตัน วิลลา

พรีเมียร์ลีกจะประกาศชื่อผู้ชนะในวันพฤหัสฯที่ 13 สิงหาคม เวลา 16.00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย)

Time to have your say!



Who should be the @TAGHeuer Young Player of the Season?



VOTE ➡️ https://t.co/efUQm2q6o8#PLAwards pic.twitter.com/EAS8uZ6iNw