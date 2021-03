แมนฯยูฯประกาศตั้งผอ.ฟุตบอล, ดันเฟล็ตเชอร์นั่งผอ.เทคนิค

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ประกาศแต่งตั้ง จอห์น เมอร์ทัฟ นั่งตำแหน่งผอ.ฟุตบอลของสโมสร พร้อมดัน ดาร์เรน เฟล็ตเชอร์ ขึ้นมานั่งตำแหน่งผอ.เทคนิคของสโมสร

เมอร์ทัฟร่วมงานกับปีศาจแดงมาตั้งแต่ปี 2012 หลังย้ายตาม เดวิด มอยส์ มาจากเอฟเวอร์ตัน โดยเขาจะรับหน้าที่เป็นหัวเรือใหญ่กับนโยบายด้านฟุตบอลทุกอย่างของทีม โดยเฉพาะการเสริมผู้เล่นใหม่และสร้างผู้เล่นจากอคาเดมี

ขณะที่เฟล็ตเชอร์ถูกดึงเข้ามาร่วมทีมสตาฟฟ์ของ โอเล กุนนาร์ โซลชา เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ก่อนล่าสุดเขาจะได้รับมอบหมายหน้าที่ใหม่จากสโมสร โดยเขาจะโฟกัสกับการสื่อสารกับนักเตะและดูแลพัฒนาการในระยะยาวของทีม รวมถึงรักษาความสัมพันธ์ภายในระหว่างทีมอคาเดมีกับทีมชุดใหญ่ให้คงอยู่ดังเดิม

