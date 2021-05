แม็คเกรเกอร์พูดถึงโอกาสซื้อแมนฯ ยูฯ-เซลติก

คอเนอร์ แม็คเกรเกอร์ ตำนานนักศิลปะการต่อสู้แบบผสมชื่อดัง พูดถึงโอกาสการเข้าซื้อทีม กลาสโกว เซลติก และ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด

ก่อนหน้านี้ แม็คเกรเกอร์ ได้ทวีตข้อความว่าเขาสนใจซื้อทีมปีศาจแดง ที่ในช่วงนั้นเจ้าของทีมอย่างตระกูลเกลเซอร์กำลังโดนแฟนบอลต่อต้านอย่างหนักจากการแอบพาทีมร่วมก่อตั้งซูเปอร์ลีก ซึ่งมันส่งผลมากระทบต่อมาเมื่อแฟนบอลบุกประท้วงยังสนามโอลด์ แทรฟอร์ด ทำให้เกมแดงเดือดกับลิเวอร์พูลต้องเลื่อนไปแข่งขันในวันพฤหัสนี้

โดย แม็คเกรเกอร์ ที่เป็นแฟนบอลตัวยงของทั้ง เซลติก และ แมนฯ ยูไนเต็ด เผยว่าเขาสนใจที่จะลงทุนซื้อทีมฟุตบอลแบบจริงจัง และถ้าหากเกิดขึ้นมันน่าจะเป็นยอดทีมจากสก็อตแลนด์ก่อน

"การสนทนามันเริ่มจากเซลติกก่อนเป็นทีมแรกถ้าพูดกันตามตรง ในการซื้อหุ้นจาก เดอร์ม็อต เดสมอนด์ ผมค่อนข้างสนใจที่จะมีหุ้นในทีมกีฬาสักวันหนึ่ง!" แม็คเกรเกอร์ ตอบแฟน ๆ ในทวิตเตอร์

"ทั้ง เซลติก และ แมนฯ ยูไนเต็ด คือทีมที่ผมชื่นชอบแน่นอนอยู่แล้ว แต่ผมก็เปิดโอกาส ผมรู้สึกว่าผมสามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้กับสโมสรได้"

A conversation came up regarding Celtic first to be honest. To acquire shares from Dermot Desmond. I am certainly interested in acquiring a sports team at some stage!

Both Celtic and Man United are teams I like for sure. But I am open. I feel I could do big things for a club. https://t.co/KgD9qnYipP