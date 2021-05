แฟนโหวต'ฮาลันด์'นักเตะแห่งปีบุนเดสลีกา

เออร์ลิง ฮาลันด์ ดาวยิงของ โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ คว้ารางวัลนักเตะแห่งปีของบุนเดสลีกาจากการโหวตของแฟนบอล

กองหน้าชาวนอร์เวย์ทำไป 27 ประตู กับ 8 แอสซิสต์ จาก 28 เกมในลีก ขณะเดียวกัน เขายังช่วยทัพเสือเหลืองคว้าแชมป์ เดเอฟเบ โพคาล ไปครองด้วย

นั่นทำให้แฟนบอลพร้อมใจกันเทคะแนนโหวตให้กับฮาลันด์ แม้ว่าเขาจะยิงได้น้อยกว่า โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้ หัวหอกของ บาเยิร์น มิวนิค ที่ทำไป 41 ประตู และทำลายสถิติยิงประตูตลอดกาล แกรด มุลเลอร์

Congratulations to Erling Haaland, the fan-voted Bundesliga Player of the Year! 🏅 pic.twitter.com/fFFBW7e9gp