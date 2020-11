แฟนเอฟเวอร์ตันขึ้นป้ายสนามขอบคุณ'แรชฟอร์ด'ต่อสู้เพื่อเด็กยากไร้

Everton Fans' Forum กลุ่มแฟนบอลเอฟเวอร์ตัน เพื่อแสดงความขอบคุณ มาร์คัส แรชฟอร์ด ที่ต่อสู้เพื่ออาการกลางวัยของเด็กยากไร้ จอยักษ์ในกูดิสัน พาร์ค

ดาวยิงทัพปีศาจแดงที่ได้รับเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ชั้นเอ็มบีเอ (MBE) มาแล้ว เดินหน้าต่อสู้เพื่อเด็กฐานะยากไร้อย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ก่อนหน้านี้รัฐบาลอังกฤษตัดสินใจยกเลิกโครงการแจกอาหารกลางวันให้กับเด็ก ๆ ซึ่งมันส่งผลต่อครอบครัวที่มีเด็กเล็กมากถึง 1.3 ล้านครอบครัวเลยทีเดียว

โดย แรชฟอร์ด ที่เคยได้รับความช่วยเหลือจากโครงการดังกล่าว รู้ซึ้งถึงความสำคัญของโครงการแจกอาหารกลางวันของรัฐบาลเป็นอย่างดี ซึ่งนอกจากนี้เขายังลงพื้นที่ร่วมมือกับบรรดาร้านอาหารต่าง ๆ และสภาเมืองทั่วประเทศในการจัดอาหารฟรีให้กับเด็ก ๆ

นอกจากนี้ หลังเกมบุกชนะท็อฟฟีสีน้ำเงิน 3-1 ที่กูดิสัน พาร์ค แรชฟอร์ด ได้เปิดเผยว่าเขาได้พูดคุยกับ บอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ซึ่งรัฐบาลพร้อมกลับการตัดสินใจและเตรียมงบ 170 ล้านปอนด์เพื่อเริ่มโครงการจัดอาการกลางวันให้เด็กยากไร้ในช่วงวันคริสต์มาสนี้

"ขอบคุณที่ยังปกป้องลูกหลานของเราที่ต้องการเสียงเรียกร้องจากใครสักคน ที่นี่ที่เมอร์ซีย์ไซด์และทั่วทั้งประเทศ" ข้อความขอบคุณจากแฟนบอลเอฟเวอร์ตัน

A message to @MarcusRashford from all Evertonians via @EFC_FansForum... 💙 pic.twitter.com/qq7Ix88a1T