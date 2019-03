แฟนเพลงร่วมหมื่น!6สาวชบาแก้วขึ้นโชว์คอนเสิร์ต "เบิร์ด ธงไชย"

6 แข้งสาวทัพชบาแก้ว ขึ้นเวทีร่วมโชว์บนคอนเสิร์ตแบบเบิร์ด เบิร์ด รีสเตจ ครั้งที่ 11 ของ ซูเปอร์สตาร์เมืองไทย เบิร์ด ธงไชย

วันที่ 23 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ อิมแพค อารีนา เมืองทองธานี ตัวแทนทัพชบาแก้ว ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ซึ่งอยู่ในช่วงของการเตรียมทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก 2019 ที่ประเทศฝรั่งเศส ได้รับเกียรติให้ร่วมแสดงบนคอนเสิร์ตแบบเบิร์ด เบิร์ด โชว์ รีสเตจ ครั้งที่ 11 โดยทั้ง 6 สาวได้แก่ เนตร-กาญจนา สังข์เงิน, แนนซี่-สุนิสา สร้างไธสง, ไหม-ธนีกานต์ แดงดา, ทราย-วราภรณ์ บุญสิงห์, ปุ๋ย-พิสมัย สอนไสย์ และ โตโต้-อินทร์อร พันธุ์ชา ร่วมกับศิลปินดังคับคั่งทั้ง ป็อป-ปองกูล, โอ๊ต-ปราโมทย์, แต้ว-ณัฐพร, ปราง-กัญญ์ณรัณ, แฟนจ๋า ออริจินัล และน้องๆ BNK 48

ซึ่งทั้ง 6 แข้งสาวได้สร้างความฮือฮาและประหลาดใจให้แก่แฟนเพลงของพี่เบิร์ดไม่น้อย เพราะสามารถร้องและโชว์ในเพลง จับมือไว้ และ รักหนักแน่น รวมถึง Too much So much Very much ได้อย่างยอดเยี่ยมไม่ต่างจากศิลปินมืออาชีพ อีกทั้งยังมีช่วงแชร์ประสบการณ์ชีวิตในเส้นทางลูกหนังกว่าจะเป็นเธอทุกวันนี้ ที่เรียกน้ำตาคนได้ทั้งฮอล์กว่า 10,000 ชีวิต โดยมี ‘มาดามแป้ง’ นวลพรรณ ล่ำซำ ผู้จัดการทีม, โค้ชหนึ่งฤทัย สระทองเวียน กุนซือใหญ่ และ เพื่อนร่วมทีม ร่วมเป็นกำลังใจตลอดโชว์ทั้ง 4 ชั่วโมง

สำหรับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย จะเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก 2019 ระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2562 ที่ประเทศฝรั่งเศส โดยอยู่สายเอฟ ร่วมกับ สหรัฐอเมริกา, สวีเดน และ ชิลี