แฟนสาวแทมมีอัด'ทูเคิล'หลังไร้ชื่อชิงเอฟเอ คัพ

ลีอาห์ มอนโร แฟนสาวของ แทมมี อับราฮัม โพสต์ข้อความโจมตี โธมัส ทูเคิล ที่ไม่ยอมใส่ชื่อหวานใจของเธอ ในเกมนัดชิงชนะเลิศเอฟเอ คัพ

ดาวยิงทีมชาติอังกฤษเป็นดาวซัลโวในถ้วย เอฟเอ คัพ ของสิงห์บลูในซีซันนี้ ด้วยผลงาน 4 ประตู ทว่าเขากลับถูกตัดชื่อออกจากทีมนัดชิงที่แพ้ให้กับ เลสเตอร์ ซิตี้ 0-1 โดยกุนซือชาวเยอรมันเลือก ติโม แวร์เนอร์, โอลิวิเยร์ ชิรูด์ และไค ฮาแวร์ตซ์ อยู่ในทีมแทน

Tammy Abraham’s partner on Instagram, which has now been deleted.



[via iG: leahmonroe_] pic.twitter.com/qQ7bOLPvu3