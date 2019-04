มันใช่ป่ะ! แฟนผีไม่ปลื้มโรเมโร,โรโฆ นั่งขำตอนทีมจะแพ้

แฟนปีศาจแดงรุมจวกสองแข้งสำรองหลังมีภาพหลุดทั้งคู่นั่งหัวเราะในระหว่างที่ทีมกำลังจะพ่ายแพ้

แฟนบอล แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด บนโลกโซเชียลออกอาการหัวเสียอย่างหนัก ทั้งจากที่ทีมรักพ่ายต่อ วูลฟ์แฮมตัน และการที่มีภาพของสองนักเตะสำรองอย่าง มาร์กอส โรโฆ และ เซร์คิโอ โรเมโร นั่งหัวเราะขณะที่ทีมกำลังจะปราชัย

ปีศาจแดงพลาดท่าบุกพ่าต่อทีมหมาป่า 1-2 ทั้งที่เป็นฝ่ายขึ้นนำก่อนจาก สก็อตต์ แม็คโทนิเนย์ แต่ถูกเจ้าถิ่นยิงแซงสองประตูรวดจาก ดิโอโก้ โชต้า และการทำเข้าประตูตัวเองของ คริส สมอลลิง ชวดมีแต้มติดมืออย่างเจ็บปวด

นอกจากหงุดหงิดกับผลการแข่งขันแล้ว บรรดา เร้ด อาร์มี ก็ต้องหัวร้อนหนักกว่าเดิมเมื่อเห็นภาพของ โรโฆ และ โรเมโร นั่งหัวเราะที่ม้านั่งสำรองในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ ทำเอาทั้งคู่โดนรุมจวกอย่างบนโลกโซเชียล

"ไม่แฮปปี้เลย โรโฆ กับ โรเมโร ดูไม่ใส่ใจแม้แต่น้อยที่เราแพ้"

"ดีเหมือนกันที่เห็น โรเมโร กับ โรโฆ นั่งขำในช่วงนาทีสุดท้าย จับทั้งคู่ขึ้นบัญชีขายอันดับต้นๆเลยนะ"

Also good to see Romero and Rojo having a good laugh in the final minute. Put them top of the list. — Simon Halliwell (@SSHalliwell) April 2, 2019

"ทีมตามหลัง 2-1 ทิ้งโอกาสการขึ้นที่สาม และนี่คือที่โรเมโรกับโรโฆทำในนาทีที่ 93... น่าละอายจริงๆ"

2-1 down after throwing away a chance to go 3rd and this is @ManUtd Romero and Rojo in the dugout at 93 mins... absolute disgrace.. #ManUtd pic.twitter.com/MnRlJk4iFA — 🌚 (@david_ebbs) April 2, 2019

"คุณเห็นทีมแพ้แต่ โรเมโร และ โรโฆ นั่งขำกันบนม้านั่งสำรอง ทั้งคู่ไม่มีความภักดีต่อสโมสรเลย พวกเขาทำเหมือนว่าไม่ใช่เรื่องของพวกเขา ไม่ว่าทีมจะชนะหรือแพ้

You see @ManUtd losing but Sergio Romero and Marcus Rojo laughing, cracking joke on the bench. No loyalty in most of these guys. They're acting like its none of their business whether Man u win or lose #WOLMAN — R🇳🇬O🇹🇬A (@Reyex49) April 2, 2019

โปรแกรมนัดต่อไปของ แมนฯยูไนเต็ด คือการเปิดบ้านรับมือ บาร์เซโลนา ในศึกยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก ก่อนจะกลับมาเล่นในลีกอีกครั้งกับ เวสต์แฮม