แฟนปืนใจไม่ดี! โอบาเมยองลบชื่อทีมจากประวัติใน IG

ปิแอร์-เอเมริค โอบาเมยอง ดาวซัลโวของอาร์เซนอล ลบรูปโปรไฟล์และชื่อทีมออกจากประวัติในอินสตาแกรม ท่ามกลางข่าวที่ได้รับความสนใจจากสโมสรในเมืองจีน

วานนี้มีรายงานว่า ดาวยิงวัย 29 ได้รับข้อเสนอก้อนโตจาก กวางโจว เอเวอร์แกรนด์ และ เซี่ยงไฮ้ เอสไอพีจี สองยักษ์ใหญ่ลีกแดนมังกร ที่พร้อมทุ่มค่าจ้างให้เขาสูงถึง 300,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์

Pierre-Emerick Aubameyang has removed Arsenal from his Instagram bio and profile picture amid speculation Chinese clubs have offered him more than £300,000-a-week to move there.



