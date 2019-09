แฟนปืนยิ้มออก! 'โฮลดิ้ง' เตรียมคัมแบ็คเกมดวลฟอเรสต์

ร็อบ โฮลดิ้ง กองหลังของอาร์เซนอล เตรียมกลับมาลงสนามช่วยทีมอีกครั้งในถ้วยคาราบาวคัพที่เจอกับน็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ หลังได้รับบาดเจ็บยาวตั้งแต่ฤดูกาลก่อน

✅ @EuropaLeague

✅ @premierleague

🔜 @Carabao_Cup



See who's been training ahead of our third-round clash with @NFFC 📸