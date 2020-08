แฟนบาร์เซโลนารวมตัวประท้วงหลังข่าว เมสซี ขอฉีกสัญญา (มีคลิป)

แฟนบอล บาร์เซโลนา จำนวนมาก ออกมารวมตัวบริเวณสนาม คัมป์นู หลังมีข่าวว่า ลิโอเนล เมสซี จอมทัพตัวเก่งของทีมขอฉีกสัญญากับสโมสร

สื่อทุกสำนักในสเปนรายงานข่าวตรงกันว่าดาวเตะชาวอาร์เจนตินาแจ้งไปยังต้นสังกัดแล้วว่าต้องการฉีกสัญญากับสโมสร ซึ่งสัญญาของเขามีเงื่อนไขระบุว่า เขาสามารถยุติสัญญากับบาร์ซาได้หลังจากฤดูกาลจบลงในทุกซัมเมอร์ ที่เดิมทีจะหมดอายุลงในวันที่ 10 มิถุนายนของทุกปี แต่ด้วยสถานการณ์ที่ไม่ปกติจากการระบาดของไวรัส ทำให้ฤดูกาลจบช้ากว่าปกติ ทีมงานของนักเตะจึงเชื่อว่ายังสามารถใช้อ็อปชันนี้ได้

ทันทีที่ข่าวขอฉีกสัญญาของ เมสซี ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีแฟนบอลบาร์ซ่าจำนวนมากออกมารวมตัวที่สนาม คัมป์นู และมีการตะโกนขับไล่ โจเซป บาร์โตเมว ประธานสโมสรด้วย

Barcelona fans have gathered outside Camp Nou and are chanting "Bartomeu out!" 😡pic.twitter.com/krYQ1Ctz6f