แฟนบอลชมน่ารัก! เบเยริน คนจริงปลูกป่าตามจำนวนเกมที่ชนะ

แบ็คขวาอาร์เซนอลทำตามสัญญาที่ประกาศว่าจะปลูกป่าตามจำนวนเกมที่ชนะ โดยล่าสุดเขามีส่วนช่วยปลูกต้นไม้ได้มากกว่า 14,000 ต้นแล้วจากชัยชนะใน 4 นัดหลังสุด

เฮคเตอร์ เบเยริน กองหลังอาร์เซนอล ทำตามสัญญาที่เคยประกาศเอาไว้ว่าจะปลูกต้นไม้ 3,000 ต้น ต่อชัยชนะ 1 นัด ที่เขาทำได้ตลอดฤดูกาลที่เหลืออยู่

แบ็คขวาชาวสเปนเคยประกาศไว้ในทวิตเตอร์ส่วนตัวเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน ว่าเขาจะปลูกต้นไม้ 3,000 ต้น ต่อชัยชนะ 1 นัด จากการแข่งขันที่เหลืออยู่ทั้งหมดในฤดูกาลนี้

For every @Arsenal game we win this season I will plant 3,000 trees to help combat the carbon emissions issues we have. Follow the link to learn more on how you can get involved by planting a tree with me @onetreeplanted 🌳 https://t.co/mQSqqGc7R5 pic.twitter.com/d0J9OGa1jO — Héctor Bellerín (@HectorBellerin) June 17, 2020

นับจากวันนั้น ทีมปืนใหญ่เก็บชัยชนะได้แล้วทั้งสิ้น 4 นัด รวมถึงนัดล่าสุดที่เพิ่งเอาชนะวูล์ฟแฮมป์ตันไป 2-0 เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ซึ่งจากการเปิดเผยของเบเยริน ระบุว่า มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการนี้ ทำให้เขามีส่วนในการปลูกต้นไม้ได้มากกว่า 14,000 ต้นแล้ว

More trees more life 😂🤷🏻‍♂️. Big thanks to everyone who’s been planting trees also, we’re above 14,000 trees already! pic.twitter.com/9sKVwCtZbP — Héctor Bellerín (@HectorBellerin) July 4, 2020

ล่าสุด เบเยรินได้อัพเดตความคืบหน้าของโครงการนี้ โดยเปิดเผยว่าต้นอ่อนชุดแรกพร้อมแล้ว และจะถูกส่งไปปลูกในป่าดิบชื้นช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้