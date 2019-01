แฟนคิดไกล! อุมติตี้โผล่เอมิเรตส์ชมปืนบู๊สิงห์

ซามูเอล อุมติตี้ เซ็นเตอร์แบ็คบาร์เซโลนา เดินทางมาชมเกมพรีเมียร์ลีก คู่ระหว่าง อาร์เซนอล พบ เชลซี ที่ เอมิเรตส์ สเตเดี้ยม เมื่อคืนนี้

กองหลังทีมชาติฝรั่งเศสอยู่ระหว่างพักฟื้นฟูอาการบาดเจ็บ เขาจึงใช้เวลาว่างเดินทางมาชมเกมคู่นี้ที่ลอนดอน ซึ่งมีเพื่อนร่วมชาติของเขาอย่าง โลร็อง กอสเซียลนี, อเลซองดร์ ลากาแซตต์ และ เอ็นโกโล ก็องเต้ ลงฟาดแข้งด้วย

คนที่เจออุมติตี้ที่สนามไม่ใช่ใครที่ไหน นั่นคือ กาติลินา โอบาเมยอง พี่ชายของ ปิแอร์-เอเมริค โอบาเมยอง ที่ขอถ่ายรูปคู่และโพสต์ลงอินสตาแกรมสตอรี ทำเอาสาวก เดอะ กันเนอร์ส ทั้งหลายอดคิดไกลไม่ได้ ออกมาโพสต์อยากให้อุมติตี้ย้ายมาร่วมทีมกันใหญ่

ผลการแข่งขันเกมนี้ปรากฎว่า ไอ้ปืนใหญ่พิชิตสิงห์บลู 2-0 จากผลงานของ ลากาแซตต์ และ กอสเซียลนี

