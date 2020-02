แพ้ 8 นัด! เชลซีเล่นในบ้านฟอร์มแย่สุดสุดรอบ 34 ปี

เชลซี แพ้ในบ้านเป็นครั้งที่ 8 ในฤดูกาลนี้ ซึ่งถือเป็นสถิติที่แย่ที่สุดของสโมสรนับตั้งแต่ปี 1985-86 เป็นต้นมา

ทีมสิงโตน้ำเงินคราม เพิ่งพ่ายแพ้ต่อบาเยิร์น มิวนิคไป 0-3 ที่สแตมฟอร์ด บริดจ์ ในยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก รอบ 16 ทีมสุดท้าย นัดแรก ทำให้พวกเขาต้องเสียเปรียบอย่างหนักก่อนจะบุกไปเยือนอลิอันซ์ อารีนา ในนัดที่สอง

ความพ่ายแพ้นัดดังกล่าว เป็นความพ่ายแพ้ในบ้านนัดที่ 8 ของเชลซีรวมทุกรายการในฤดูกาลนี้ ซึ่งถือเป็นสถิติที่แย่ที่สุดของสโมสรในรอบ 34 ปี เลยทีเดียว

8 - Chelsea have lost eight matches at Stamford Bridge in all competitions this season, their most at home in a single campaign since 1985-86 (also eight). Burdened. #CHEBAY pic.twitter.com/CSWyA3Rc6z