แพ้ชนะด้วยกัน! บุรีรัมย์ ไม่โทษ ศศลักษณ์ ถูกใบแดงเกมบุกเชือด ชลบุรี

ซ้อต่าย โพสต์ให้กำลังใจ ศศลักษณ์ หลังถูกใบแดง ในเกมบุกชนะ ชลบุรี 3-2 ระบุชัดฟุตบอลเล่นเป็นทีม และ แพ้ชนะด้วยกัน

กรุณา ชิดชอบ ผู้บริหารสโมสร บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด โพสต์ให้กำลังใจ ศศลักษณ์ ไหประโคน แบ็คซ้ายคนสำคัญ หลังถูกใบแดง ในศึกรีโว่ ไทยลีก ที่บุกชนะ ชลบุรี เอฟซี 3-2 วันที่ 27 สิงหาคม ที่ผ่านมา

ปราสาทสายฟ้า ขึ้นนำ ฉลามชล ไปถึง 3-0 ตั้งแต่ยังไม่ถึง 15 นาทีแรก แต่นาทีที่ 29 กลับเหลือผู้เล่น 10 คน หลังผู้ตัดสินเช็ค VAR เปลี่ยนจากใบเหลือง เป็นใบแดง ไล่ อดีตแข้งชุนบุคฯ ออก จากจังหวะไปทำฟาวล์ ยู บยอง ชู พร้อมให้จุดโทษกับเจ้าถิ่น ก่อนที่ ดานิโล อัลเวส ยิงให้ทีมไล่มาเป็น 1-3 และ ครึ่งหลัง กองหน้าชาวบราซิล คนเดิม ก็ยิงจุดโทษลูกที่ 2 ให้ทีมไล่มาเป็น 2-3 แต่ก็ทำได้ดีที่สุดเท่านั้น

#กำลังใจ Ay! You Know Me

Football is played as a team, lose together, win together.

#ฟุตบอลเล่นเป็นทีม #แพ้ด้วยกันชนะด้วยกัน … เข้าใจนะจ๊ะมิตรรักแฟนเพลง 💙 - ซ้อต่าย โพสต์รูปกับ ศศลักษณ์ พร้อมข้อความให้กำลังใจหลังจบเกม

สำหรับ ศศลักษณ์ ไหประโคน จะติดโทษแบน 1 นัด ในเกมเปิดบ้านพบกับ บีจี ปทุมฯ วันที่ 4 กันยายน 2565 เวลา 18.30 น. ณ ช้างอารีนา