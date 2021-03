แผลสยอง! 'โกลปราก'ร่วงโดนแข้งเรนเจอร์สยันเต็มหน้า

ออนเดรย์ โคลาร์ ผู้รักษาประตูของ สลาเวีย ปราก ได้แผลฉกรรจ์ที่ใบหน้า จากจังหวะปะทะกับ เคมาร์ รูฟ แนวรุกของเรนเจอร์ส ในเกมยูโรปา ลีก รอบ 16 ทีม นัดที่สอง

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในนาทีที่ 61 รูฟที่ถูกส่งลงมาเป็นตัวสำรองในนาทีที่ 55 เข้าไปยันใส่หน้าของโคลาร์ ในจังหวะที่พยายามจะเล่นบอล สุดท้ายเขาโดนผู้ตัดสินแจกใบแดงไล่ออกจากสนามทันที

ส่วนโคลาร์เจ็บหนักจนต้องถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามเช่นกัน โดยใบหน้าของเขามีรอยแผลลึกที่หน้าผากและแก้ม แต่โชคยังดีที่เขายังสามารถกลับมานั่งดูเพื่อนแข่งต่อได้ หลังจากได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

Football not a child's play @RangersFC forward Kemar Roofe was sent off for this challenge on @slavia_eng goalkeeper Ondrej Kolar, who had to be stretchered off the field.



Speedy recovery pic.twitter.com/33PjKIgII8