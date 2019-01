แปลกตรงไหน? บิเอลซาเผยสอดแนมคู่แข่งลีดส์ทุกทีม

มาร์เซโล บิเอลซา หัวหน้าผู้ฝึกสอนของลีดส์ ยูไนเต็ด ยืนยันว่าการสอดแนมการฝึกซ้อมของทีมคู่แข่งอย่างที่เขาทำนั้นไม่นับเป็นการโกงหรือผิดจรรยาบรรณ หลังกรณีของเขากับดาร์บี้ เคาน์ตี้ กลายเป็นประเด็นร้อนของวงการฟุตบอลอังกฤษ

กุนซืออาร์เจนไตน์จัดแถลงข่าวด่วนในคืนวันพุธ(16 ม.ค.)ที่ผ่านมา ซึ่งแฟน ๆ ยูงทองหลายคนเกรงว่าจะเป็นการประกาศลาออกจากตำแหน่ง หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่สโมสรที่ถูกส่งไปสอดแนมการฝึกซ้อมก่อนเกมของแกะเขาเหล็ก ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวออกมา และ แฟรงค์ แลมพาร์ด กุนซือดาร์บี้แสดงความไม่พอใจอย่างชัดเจน ก่อนที่ลีดส์จะเป็นฝ่ายมีชัย 2-0 ในเกมนี้

แต่ในที่สุด อดีตกุนซือทีมชาติชิลีและอาร์เจนตินา ก็จัดแถลงข่าวเพื่อยืนยันว่าการกระทำของเขาไม่นับว่าเป็นเรื่องล้ำเส้น

💬 | Marcelo demonstrates the analysis his team goes through for each opponent, and how it totals more than 300 hours of work pic.twitter.com/asfGA6Wadm — Leeds United (@LUFC) January 16, 2019