'แบร์นาร์โด้'อัดแฟนเกรียนลิเวอร์พูลหลังโดนบุกเย้ย

แบร์นาร์โด้ ซิลวา แนวรุกของแมนฯ ซิตี้ ออกโรงเฉ่งแฟนบอลเกรียนของลิเวอร์พูล หลังเขาและเพื่อนร่วมทีมโดนบุกเย้ยในโซเชียลมีเดีย

ลูกทีมของ เป๊ป กวาร์ดิโอลา พลิกล็อคพ่าย โอลิมปิค ลียง 3-1 ตกรอบ 8 ทีมของศึกยูฟา แชมเปี้ยนส์ลีก นั่นทำให้แฟนบอลเกรียนของหงส์แดงฉวยโอกาสนี้เข้าไปเย้ยในโซเชียลมีเดียของแข้งเรือใบสีฟ้า ทำเอาดาวเตะชาวโปรตุกีสต้องออกมาโวยเลยทีเดียว

"ถึงแฟนบอลลิเวอร์พูลทุกคน ที่ไม่มีอะไรทำนอกเหนือจากบุกเข้ามาในโซเชียลมีเดียของนักเตะแมนฯซิตี้ ผมรู้สึกเสียใจกับพวกคุณจริง ๆ แต่มันเป็นเหตุผลผิด ๆ นะ น่าสมเพช" แบร์นาร์โด้ โพสต์ผ่านทวิตเตอร์

"ไปฉลองแชมป์ของพวกคุณเถอะ หรือไม่ก็ไปหาแฟนสักคน, ดื่มเบียร์กับเพื่อน, อ่านหนังสือ มีอะไรให้ทำอีกเยอะแยะ"

And to all Liverpool fans that have nothing else to do than to come to a Man City player account, I’m also sorry for you but for the wrong reasons...😂 pathetic... go celebrate your titles, or try to find a partner, drink a beer with a friend, read a book...🤦🏻‍♂️ so many options!😅