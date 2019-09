แบร์นาร์โด้งานเข้า! เอฟเอสอบทวีตแซวเมนดี้

สมาคมฟุตบอลอังกฤษ รุดสอบ แบร์นาร์โด้ ซิลวา จอมทัพของแมนฯซิตี้ กรณีโพสต์ภาพแซว เบนฌาแม็ง เมนดี้ เพื่อนร่วมทีม ผ่านทวิตเตอร์

ตัวรุกทีมชาติโปรตุเกสโพสต์ภาพของเมนดี้ตอนเด็ก ประกบกับภาพโลโก้ขนมหวานของสเปนยี่ห้อ 'Conguitos' ที่เป็นรูปการ์ตูนเด็กผิวสี พร้อมเขียนแคปชันกำกับว่า "เดาสิว่าใคร?"

นั่นทำให้แฟนบอลหลายคนรุมประณามดาวเตะวัย 25 เพราะมองว่าเขาแฝงความหมายเหยียดสีผิวโดยนัย ทำเอาเจ้าตัวต้องรีบลบทวีตนั้นออกทันทีและโพสต์ประชดประชันว่า "ทุกวันนี้เล่นมุกตลกกับเพื่อนยังไม่ได้เลย พวกนายนี่...."

Can’t even joke with a friend these days... You guys... 🤦🏻‍♂️