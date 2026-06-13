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แบรนด์แอมบาสเดอร์ FUN88! อันเดรส อิเนียสต้า โผล่ร่วมถ่าย MV ต้อนรับฟุตบอลโลก

A. Iniesta
Spain
World Cup

อันเดรส อิเนียสต้า ตำนานกองกลางทีมชาติสเปน เจ้าของประตูประวัติศาสตร์ในฟุตบอลโลก 2010 ซึ่งเพิ่งเปิดตัวในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่ของ FUN88 ได้เริ่มภารกิจแรกอย่างเป็นทางการ ด้วยการเข้าร่วมถ่ายทำมิวสิกวิดีโอพิเศษต้อนรับศึกฟุตบอลโลก ภายใต้แคมเปญ “Play with FUN, be FUN” 

การปรากฏตัวของอิเนียสต้าในโปรเจกต์นี้ ถือเป็นการเปิดตัวบทบาทใหม่ในโลกของคอนเทนต์กีฬาและความบันเทิง โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดพลังของฟุตบอลในรูปแบบที่เข้าถึงแฟนบอลได้มากขึ้น ผ่านการผสมผสานระหว่างภาพลักษณ์ของตำนานลูกหนังกับงานสร้างสรรค์เชิงวิดีโอที่ทันสมัย

ภายในมิวสิกวิดีโอดังกล่าว มีการนำเสนอแนวคิดของ “ฟุตบอลที่มากกว่าการแข่งขัน” ซึ่งสะท้อนผ่านบรรยากาศ ความสนุก และช่วงเวลาสำคัญของเกมลูกหนัง ที่ถูกตีความใหม่ให้กลายเป็นประสบการณ์ความบันเทิงสำหรับแฟนบอลทั่วโลก

สามารถรับชมมิวสิกวิดีโอดังกล่าวได้ที่


World Cup
Spain crest
Spain
ESP
Cape Verde crest
Cape Verde
CPV
@playwithfunbefun

เปิดเพลงนี้ แล้วเตรียมตัวเชียร์บอลโลกไปด้วยกัน! 🔥🎵 PlaywithFUNbeFUN ตำนานหมายเลข8 IniestaThailand #football #worldcup #ฟุตบอลโลก

♬ original sound - FUN88 - FUN88


Andrés IniestaFUN88

อิเนียสต้าได้มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดอารมณ์และตัวตนของฟุตบอลในอีกมุมหนึ่ง ที่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในสนามแข่งขัน แต่ขยายไปสู่เรื่องของแรงบันดาลใจ ความสุข และการเชื่อมโยงระหว่างผู้คนผ่านกีฬาที่เขารักตลอดชีวิตการค้าแข้ง

การร่วมงานครั้งนี้ยังนับเป็นจุดเริ่มต้นของซีรีส์คอนเทนต์และกิจกรรมพิเศษที่ FUN88 เตรียมเปิดตัวอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับกระแสฟุตบอลโลก 2026 ที่กำลังจะมาถึง โดยมีเป้าหมายในการสร้างประสบการณ์รูปแบบใหม่ให้กับแฟนฟุตบอลทั่วโลก ผ่านแคมเปญ “Play with FUN, be FUN”

ทั้งนี้ FUN88 ยังคงเดินหน้าขยายความร่วมมือกับบุคคลระดับตำนานและโปรเจกต์ระดับสากลอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับภาพลักษณ์ของแบรนด์ในฐานะหนึ่งในผู้นำด้านความบันเทิงกีฬาออนไลน์ระดับโลก ซึ่งการเข้าร่วมของอิเนียสต้าในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของทิศทางดังกล่าว

#ตำนานหมายเลข8 #IniestaThailand

Andrés IniestaFUN88


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