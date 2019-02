แบรนด์ไทยสู่เอเชีย! เนวิน เผยเหตุเลือก Ari , แซวทรูบียูเจอกันที่ACL

นายใหญ่แห่งทัพปราสาทสายฟ้าเผยสาเหตุเลือกอาริทำชุดแข่งลุยศึกฟุตบอลถ้วยเอเชียปี 2019 พร้อมแซวทรูบียูเจอกันรอบแบ่งกลุ่ม

เนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสร บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เผยสาเหตุเลือกแบรนด์ อาริ ทำชุดแข่งของทีมลุยศึก เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก ประจำปี 2019 พร้อมแซว ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด เจอกันที่รอบแบ่งกลุ่ม

ปราสาทสายฟ้าจับมืออาริเปิดตัวชุดแข่งแข่งขันสำหรับศึกฟุตบอลถ้วยเอเชียประจำฤดูกาล 2019 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “The Breath of Buriram. The Breath of Thailand.”

“สำหรับบุรีรีมย์คงไม่ต้องอธิบายว่าคือสโมสรฟุตบอลอันดับหนึ่งของประเทศไทยและจะเป็นตัวแทนของคนไทยไปต่อสู้ในเวทีแชมเปี้ยนส์ลีก”

“แน่นอนครับในวงการเสื้อผ้ากีฬาสปอร์ตแวร์ ถ้าไม่นับรวมที่บุรีรัมย์ผลิตเอง ต้องยอมรับความจริงว่า Ari คือเบอร์หนึ่ง เพราะฉะนั้นเบอร์หนึ่งของฟุตบอลย่อมอยากจับมือกับเบอร์หนึ่งของวงการสปอร์ตแวร์ไปสู่เวทีเอเชีย”

“นั่นคือเป้าหมายเพราะแฟนบอลบุรีรีมย์คงเข้าใจนะว่าเสื้อทีมเราทุกตัวบนโลโก้มีดาวสีส้ม แต่ดาวสีส้มเราหมายถึงดาวแห่งจิตอาสาที่เราพร้อมจะช่วยเหลือพรรคพวก คนไทยทุกคนเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสไปสู้บนเวทีเอเชีย เราก็อยากนำแบรนด์ของคนไทยไปต่อสู้กับวงการสปอร์ตแวร์ของเอเชียซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายและจิตอาสาของบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด นี่ไม่ใช่ดาวแชมป์นะครับเพราะดาวแชมป์เรามีเยอะกว่านี้”

“นี่คือความตั้งใจที่เบอร์หนึ่งของฟุตบอลและเบอร์หนึ่งของสปอร์ตแวร์จับมือกันไป และเราเปิดตัวในวันตรุษจีนวันนี้ก็ขอให้เฮง ๆ ไปด้วยกันขอให้ Ari ขายดี ๆ และผมก็จะไปรอบ 8 ทีมให้ได้”

“ตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มปีนี้ เราจับฉลากมาโชคดีจริง ๆ เพราะมันเป็นกรุ๊ปออฟเดธ ชุนบุค เราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาใคร แต่ปีที่แล้วเราก็ทำให้เห็นแล้วว่าระหว่างเรากับชุนบุค ลูกกลม ๆ มีลมอยู่ข้างใน มีโอกาสโดนทั้งคู่ ผมคิดว่าเราสามารถสู้ได้”

“ทีมต่อมาคือทีมอภิมหาและทีมฟุตบอลในตำนานทีมหนึ่งนั่นก็คือ อูราวะ เรดส์ ซึ่งเราก็รู้ว่าแข็งแกร่งขนาดไหน เป็นเบอร์หนึ่งของญี่ปุ่นมาอย่างยาวนานปักกิ่งแต่ เซเรโซ เรายังเคยเอาชนะได้ เพราะฉะนั้นอูราวะก็ไม่มีอะไรแน่นอนเหมือนกัน ปักกิ่ง กัวอัน เจ้าบุญทุ่มแห่งเอเชียที่ปีนี้ซื้อสารพัดทั้งลูกครึ่ง แบงค็อกที่จะเจอเฟลไลนี”

“Ari ก็ต้องคิดหน่อย ถ้าจะทำเสื้อของแบงค็อกเยอะ ๆ อาจจะไม่ผ่านรอบแบ่งกลุ่มก็ได้ ฟุตบอลต้องมีการดูถูก ข่มขู่เพื่อให้เป็นแรงกระตุ้น ให้แบงค็อกสู้เพื่อให้มีทีมไทยลีกทะลุเข้าไปรอบลึก ๆ”

“ดังนั้นจึงดูถูกแบงค็อกไว้ก่อน เราเชื่อว่าเรามีโอกาสเข้ารอบและตกรอบแบ่งกลุ่มเท่ากันหมดทั้ง 4 ทีมในกลุ่ม ผมเชื่อว่าเราต้องผ่านไปให้ได้ ปีนี้เราเปิดตัวในวันตรุษจีน ก็ตั้งใจว่าจะให้เฮง ๆ ไปจนถึงรอบ 8 ทีม“