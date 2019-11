แบบนี้ต้องฉลอง! แข้งโคลเชสเตอร์เฮลั่นจับสลากดวลผี

นักเตะทีมโคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ดีใจสุดเหวี่ยงเมื่อพวกเขาทราบผลจับสลากฟุตบอลคาราบาว คัพ รอบ 8 ทีมสุดท้ายที่จะได้พบกับแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด

ทัพโคลเชสเตอร์ เริ่มต้นรายการลีกคัพในฤดูกาลนี้ด้วยการเอาชนะสวินดอน ทาวน์ 3-0 ในรอบแรก และบุกไปเสมอคริสตัล พาเลซ 0-0 ก่อนดวลจุดโทษเอาชนะมาได้ 5-4 ในรอบที่สอง

ก่อนที่พวกเขาสร้างความฮือฮาด้วยการดวลจุดโทษล้มท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ 4-3 ในรอบที่ 3 หลังยันเสมอในเวลา 0-0 และในรอบ 16 ทีมสุดท้ายพวกเขาจะบุกไปเอาชนะ คราวลีย์ ทาวน์ 3-1 ผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้ายเป็นครั้งแรกของสโมสรในรอบ 45 ปี

โดยในการประกาศผลจับสลากเมื่อวานที่ผ่านมา นักเตะและทีมสตาฟฟ์โค้ชมาร่วมตัวกันฟังผลการจับสลากและพวกเขาถึงกับเฮลั่นเมื่อทราบว่าทีมจะได้พบกับทีมแมนฯยูไนเต็ดในวันที่ 18 ธันวาคมนี้

Colchester United players react to drawing Manchester United in the Carabao Cup quarter-final 🤣 pic.twitter.com/srvFxUrZX6