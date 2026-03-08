Goal.com
พีรวิชญ์ พิริยะธนวัฒน์

แบบตึง ๆ! อาร์เตต้าซูฮกแมนส์ฟิลด์มอบเกมเอฟเอ คัพที่แท้จริงให้อาร์เซนอล

มิเกล อาร์เตต้า กุนซือ อาร์เซนอล กล่าวชื่นชม แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ สโมสรในลีกวันที่ทำให้พวกเขาเจองานยากในศึกเอฟเอ คัพ รอบสี่ห้าเอาชนะไปได้ 2-1

ทัพปืนใหญ่ เลือกโรเตชั่นนักเตะเกือบยกชุด พร้อมด้วยดาวรุ่งอย่าง มาร์ลี แซลมอน และ แม็กซ์ ดาวแมน ลงตัวจริง บุกเยือน แมนส์ฟิลด์ ที่เอาชนะ เบิร์นลีย์ ในรอบที่แล้ว ด้วยสภาพสนามและความใจสู้ของเจ้าบ้านทำให้จ่าฝูงพรีเมียร์ลีกเจองานยากก่อนเบียดชนะด้วยประตูชัยของ เอเบเรชี เอเซ ในครึ่งหลัง

“มันเป็นเกมเอฟเอคัพที่ถูกต้องเลยล่ะ” อาร์เตต้า เผย

“ขอยกเครดิตให้ แมนส์ฟิลด์, สนาม, บรรยากาศที่แฟนบอลสร้าง มีการหยอกล้อกัน เป็นบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมสำหรับพวกเขาในการกระตุ้นทีม และพวกเขาทำให้เราเจองานยากจริง ๆ

“เราต้องเฉียบคมหน้าปากประตูมากกว่าเกมวันนี้ เพราะเรามีโอกาสจะแจ้ง 4-5 หนแต่จบไม่ได้

“หากเป็นแบบนั้น มันทำให้เกมสูสีมากขึ้น คุณให้ความหวังคู่แข่งกลับสู่เกม แน่นอนว่าเราสร้างความผิดพลาดจังหวะเสียประตูจนทำให้เราเสียโมเมนตัม และทำให้พวกเขาเชื่อมั่น

“แต่โดยภาพรวม ผมแฮปปี้กับฟอร์มการเล่น เรามีนักเตะอายุ 16 ปีถึงสองคนใน 11 ตัวจริงถึงสองคน ผมไม่รู้ว่ามันเคยเกิดขึ้นหรือเปล่า แต่ผมภูมิใจในตัวพวกเขามาก ๆ”

