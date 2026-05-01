แบน 'เปาสงกรานต์' 6 สัปดาห์ เป่าพลาดเกมชลบุรี - เมืองทอง

ลงโทษแบน สงกรานต์ บุญมีเกียรติ จำนวน 6 สัปดาห์ จากการปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาดในเกมไทยลีก 2025/26 นัดที่ ชลบุรี เอฟซี เสมอ เมืองทอง ยูไนเต็ด 0-0 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2569
การพิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การแข่งขัน
- เหตุการณ์ที่ 1 (สโมสรชลบุรี เอฟซี ร้องเรียน)
ในนาทีที่ 58 ผู้เล่นหมายเลข 99 Mr. OEGE SIETSE VAN LINGEN สโมสรชลบุรี เอฟซี ถูกผู้เล่นหมายเลข 28 Mr. KIM DONGSU สโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด เข้าสกัด แต่บอลยังไปถึงผู้เล่นหมายเลข 17 Mr. JONATHAN MERIKANI BOLINGI MPANG สโมสรชลบุรี เอฟซี ซึ่งมีโอกาสทำเกมรุก แต่ผู้ตัดสินเป่าฟาวล์ก่อนและทำการให้ใบเหลืองแก่ผู้เล่นหมายเลข 28 Mr. KIM DONGSU สโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด ทำให้สโมสรชลบุรี เอฟซี เสียโอกาสในการทำเกมรุกต่อเนื่อง
- ผลพิจารณา
นายสงกรานต์ บุญมีเกียรติ ผู้ตัดสิน ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้อง เนื่องจากการกระทำของผู้เล่นหมายเลข 28 Mr. KIM DONGSU สโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด เป็นการเข้าปะทะโดยใช้เท้า ซึ่งมีลักษณะเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม (Reckless) จึงเป็นความผิดที่ต้องถูกลงโทษทางวินัยด้วยการคาดโทษ (ใบเหลือง) หลังจากที่ผู้เล่นหมายเลข 17 Mr. JONATHAN MERIKANI BOLINGI MPANG สโมสรชลบุรี เอฟซี ได้ครอบครองลูกบอล แต่ไม่ได้ทำการรุกทันที แต่กลับส่งลูกบอลให้เพื่อนร่วมทีมที่มาจากด้านหลังและทิศทางของลูกบอลออกด้านข้างประกอบกับมีผู้เล่นฝ่ายรับอยู่อีกหลายคน ผู้ตัดสินจึงสามารถใช้ดุลพินิจในการเป่าหยุดการเล่น เพื่อให้ได้ฟรีคิก ณ จุดเกิดเหตุ โดยไม่ปล่อยให้ได้เปรียบ พร้อมทั้งให้ใบเหลืองแก่ผู้เล่นหมายเลข 28 Mr. KIM DONGSU สโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด จึงถือเป็นการตัดสินที่ถูกต้อง
- เหตุการณ์ที่ 2 (สโมสรชลบุรี เอฟซี และสโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด ร้องเรียนกรณีเดียวกัน)
ในนาทีที่ 63 ผู้เล่นหมายเลข 4 นายกิตติพงษ์ แสนสนิท สโมสรชลบุรี เอฟซี ถูกผู้เล่นหมายเลข 19 นายทริสตอง โด สโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด เข้ามาปะทะจากด้านหลังจนล้มลงบริเวณกรอบเขตโทษของสโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด ผู้ตัดสินเป่าฟาวล์ให้เป็นฟรีคิกของสโมสรชลบุรี เอฟซี พร้อมทั้งให้ใบเหลืองแก่ผู้เล่นหมายเลข 19 นายทริสตอง โด สโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด ต่อมา VAR ได้เรียกผู้ตัดสินไปตรวจสอบภาพข้างสนาม (On-field Review) เมื่อผู้ตัดสินตรวจสอบแล้ว ได้ยืนยันคำตัดสินเดิม ทำให้สโมสรชลบุรี เอฟซี ไม่ได้จุดโทษ ซึ่งทางสโมสรชลบุรี เอฟซี มองว่า จังหวะดังกล่าวผู้เล่นหมายเลข 19 นายทริสตอง โด สโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด ทำฟาวล์ในเขตโทษ ควรเป็นจุดโทษ และทางสโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด มองว่า จังหวะดังกล่าวไม่ใช่การฟาวล์เนื่องจากผู้เล่นหมายเลข 4 นายกิตติพงษ์ แสนสนิท สโมสรชลบุรี เอฟซี พยายามตบตาผู้ตัดสินด้วยการพุ่งล้ม
- ผลพิจารณา
ลงโทษนายสงกรานต์ บุญมีเกียรติ ผู้ตัดสิน ปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง ตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การแข่งขัน ตามบทลงโทษหมวดที่ 9 ลักษณะโทษข้อ 57 (2) ภาคทัณฑ์ เนื่องจากการเข้าปะทะของผู้เล่นหมายเลข 4 นายกิตติพงษ์ แสนสนิท สโมสรชลบุรี เอฟซี และผู้เล่นหมายเลข 19 นายทริสตอง โด สโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด เป็นการแย่งชิงลูกบอลตามปกติ การล้มของผู้เล่นหมายเลข 4 นายกิตติพงษ์ แสนสนิท สโมสรชลบุรี เอฟซี เกิดจากการเสียจังหวะจากการวิ่งด้วยความเร็ว มิใช่เป็นผลจากการกระทำผิดของฝ่ายตรงข้าม ดังนั้น เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ถือเป็นการกระทำผิดกติกา การที่ผู้ตัดสินยืนยันให้เตะฟรีคิกแก่สโมสรชลบุรี เอฟซี บริเวณนอกเขตโทษ จึงเป็นการตัดสินที่ไม่ถูกต้อง ส่วนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสินวีดิทัศน์ (VAR) ในกรณีนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ VAR Protocol
- เหตุการณ์ที่ 3 (สโมสรชลบุรี เอฟซี และสโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด ร้องเรียนกรณีเดียวกัน)
ในนาทีที่ 74 หลังจากที่ผู้เล่นหมายเลข 47 Mr. JORGE FELLIPE DE OLIVEIRA FIGUEIRO สโมสรชลบุรี เอฟซี สกัดบอลออกข้างสนาม จังหวะต่อเนื่องได้วิ่งไปเตะบอลทิ้ง แต่ผู้ตัดสินไม่ให้ใบเหลืองที่ 2 ทำให้ผู้เล่นหมายเลข 47 Mr. JORGE FELLIPE DE OLIVEIRA FIGUEIRO สโมสรชลบุรี เอฟซี ไม่ถูกใบแดงไล่ออกจากสนาม
- ผลพิจารณา
ลงโทษนายสงกรานต์ บุญมีเกียรติ ผู้ตัดสิน ปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาด ตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การแข่งขัน ตามบทลงโทษหมวดที่ 9 ลักษณะโทษข้อ 57 (8) พักการปฏิบัติหน้าที่ 3 สัปดาห์ เนื่องจากการกระทำดังกล่าวเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ขาดความเคารพต่อกฎ กติกา อันเข้าลักษณะความผิดตามกติกาข้อ 12 (Fouls and Misconduct) ในหมวดการประพฤติตนอย่างไม่มีน้ำใจนักกีฬา (Unsporting Behaviour) โดยเป็นการแสดงออกถึงการไม่เคารพต่อเกมการแข่งขัน (Lack of Respect) ดังนั้น ผู้ตัดสินควรลงโทษผู้เล่นหมายเลข 47 Mr. JORGE FELLIPE DE OLIVEIRA FIGUEIRO สโมสรชลบุรี เอฟซี ด้วยการคาดโทษ (ใบเหลือง) และเนื่องจากเป็นการกระทำความผิดที่สมควรได้รับการคาดโทษครั้งที่สอง (Second Caution) จึงต้องถูกไล่ออกจากการแข่งขัน (ใบเหลืองที่สองเป็นใบแดง) ในเหตุการณ์ดังกล่าว ผู้ตัดสินมิได้ดำเนินการลงโทษทางวินัยแก่ผู้เล่นหมายเลข 47 Mr. JORGE FELLIPE DE OLIVEIRA FIGUEIRO สโมสรชลบุรี เอฟซี แต่อย่างใด จึงถือเป็นการตัดสินที่ไม่ถูกต้อง
- เหตุการณ์ที่ 4 (สโมสรชลบุรี เอฟซี ร้องเรียน)
ในนาทีที่ 90+1 ผู้เล่นหมายเลข 4 นายกิตติพงษ์ แสนสนิท สโมสรชลบุรี เอฟซี แตะบอลหลบผู้เล่นหมายเลข 29 นายทรงวุฒิ ใคร่ครวญ สโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด ก่อนถูกผู้เล่นหมายเลข 29 นายทรงวุฒิ ใคร่ครวญ สโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด สกัดล้มลง แม้ผู้เล่นหมายเลข 4 นายกิตติพงษ์ แสนสนิท สโมสรชลบุรี เอฟซี จะลุกขึ้นและสามารถเล่นต่อได้ แต่ผู้ตัดสินเป่าฟาวล์ก่อนและทำการให้ใบเหลืองแก่ผู้เล่นหมายเลข 29 นายทรงวุฒิ ใคร่ครวญ สโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด ทำให้สโมสรชลบุรี เอฟซี เสียโอกาสในการทำเกมรุกต่อเนื่อง
- ผลพิจารณา
ลงโทษนายสงกรานต์ บุญมีเกียรติ ผู้ตัดสิน ปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง ตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การแข่งขัน ตามบทลงโทษหมวดที่ 9 ลักษณะโทษข้อ 57 (2) ภาคทัณฑ์ เนื่องจากในจังหวะที่เกิดการกระทำผิดดังกล่าว สโมสรชลบุรี เอฟซี อาจได้รับประโยชน์จากการปล่อยให้ได้เปรียบในเล่นต่อไป (Advantage) เนื่องจากยังคงครอบครองบอลและมีพื้นที่ในการพาบอลขึ้นเกมรุกอย่างชัดเจน ผู้ตัดสินจึงควรปล่อยให้เป็นการได้เปรียบและให้การเล่นดำเนินต่อไป ก่อนพิจารณาการลงโทษทางวินัยในจังหวะต่อเนื่องตามความเหมาะสม ดังนั้น การที่ผู้ตัดสินเป่าหยุดการเล่นในทันที และไม่ปล่อยให้เป็นการได้เปรียบ แม้จะมีการคาดโทษ (ใบเหลือง) แก่ผู้เล่นหมายเลข 29 นายทรงวุฒิ ใคร่ครวญ สโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด จึงถือเป็นการตัดสินที่ไม่ถูกต้อง
- เหตุการณ์ที่ 5 (สโมสรชลบุรี เอฟซี และสโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด ร้องเรียนกรณีเดียวกัน)
ในนาทีที่ 90+4 ผู้เล่นหมายเลข 17 Mr. JONATHAN MERIKANI BOLINGI MPANG สโมสรชลบุรี เอฟซี เข้าสกัดโดยเหยียบเท้าใส่ผู้เล่นหมายเลข 28 Mr. KIM DONGSU สโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด จนล้มลง ผู้ตัดสินเป่าฟาวล์ แต่ไม่ให้ใบเหลืองที่ 2 ทำให้ผู้เล่นหมายเลข 17 Mr. JONATHAN MERIKANI BOLINGI MPANG สโมสรชลบุรี เอฟซี ไม่ถูกใบแดงไล่ออกจากสนาม
- ผลพิจารณา
ลงโทษนายสงกรานต์ บุญมีเกียรติ ผู้ตัดสิน ปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาด ตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การแข่งขัน ตามบทลงโทษหมวดที่ 9 ลักษณะโทษข้อ 57 (8) พักการปฏิบัติหน้าที่ 2 สัปดาห์ เนื่องจากการกระทำดังกล่าวเป็นการเข้าปะทะที่มีลักษณะเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม (Reckless) อันเป็นความผิดตามกติกาการแข่งขันฟุตบอล ซึ่งต้องลงโทษเป็นการฟาวล์ พร้อมทั้งคาดโทษ (ให้ใบเหลือง) ดังนั้น แม้ว่าผู้ตัดสินจะได้เป่าฟาวล์ในจังหวะดังกล่าวแล้วก็ตาม แต่มิได้ลงโทษด้วยการให้ใบเหลืองที่สองแก่ผู้เล่นหมายเลข 17 Mr. JONATHAN MERIKANI BOLINGI MPANG สโมสรชลบุรี เอฟซี จึงถือเป็นการตัดสินที่ไม่ถูกต้อง
- เหตุการณ์ที่ 6 (สโมสรชลบุรี เอฟซี ร้องเรียน)
ในนาทีที่ 90+6 ผู้เล่นหมายเลข 88 Mr. QUEVEN DA SILVA INACIO สโมสรชลบุรี เอฟซี ถูกผู้เล่นหมายเลข 14 นายสรวิทย์ พานทอง สโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด เข้าปะทะจากด้านหลัง ก่อนที่ผู้เล่นหมายเลข 88 Mr. QUEVEN DA SILVA INACIO สโมสรชลบุรี เอฟซี จะจ่ายบอลต่อไปข้างหน้า แต่ผู้ตัดสินเป่าฟาวล์ก่อน ทำให้สโมสรชลบุรี เอฟซี เสียโอกาสในการทำเกมรุกต่อเนื่อง
- ผลพิจารณา
นายสงกรานต์ บุญมีเกียรติ ผู้ตัดสิน ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้อง เนื่องจากจุดกระทำฟาวล์เกิดขึ้นบริเวณกลางสนาม และลูกบอลถูกเตะลอยขึ้นไปในอากาศ ทำให้ไม่สามารถพิจารณาได้อย่างชัดเจนว่าฝ่ายรุกจะได้ครอบครองลูกบอลหรือไม่ การตัดสินใจไม่ปล่อยให้เป็นการได้เปรียบ (Advantage) และเป่าฟาวล์ทันที อยู่ภายใต้ดุลยพินิจของผู้ตัดสิน ซึ่งสามารถกระทำได้ตามกรอบกติกาการแข่งขัน ดังนั้น การตัดสินใจของผู้ตัดสินในจังหวะดังกล่าว จึงถือเป็นการตัดสินที่ถูกต้อง
>>> สรุปบทลงโทษนายสงกรานต์ บุญมีเกียรติ ผู้ตัดสิน ดังนี้
1) เหตุการณ์ที่ 2 และเหตุการณ์ที่ 4 ปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง ถูกลงโทษภาคทัณฑ์ 2 ครั้ง ต่อเนื่องกันในนัดดังกล่าว ให้พักการปฏิบัติหน้าที่ 1 สัปดาห์
2) เหตุการณ์ที่ 3 ปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาด พักการปฏิบัติหน้าที่ 3 สัปดาห์
3) เหตุการณ์ที่ 5 ปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาด พักการปฏิบัติหน้าที่ 2 สัปดาห์
*** รวมผลการพิจารณาลงโทษนายสงกรานต์ บุญมีเกียรติ ผู้ตัดสิน พักการปฏิบัติหน้าที่ 6 สัปดาห์ ***