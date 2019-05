แบ่งคนละสถาบัน! แฟนโหวตอาซาร์นักเตะแห่งปีพรีเมียร์ลีก

เอเด็น อาซาร์ ตัวรุกจอมพลิ้วเชลซี คว้ารางวัลนักเตะแห่งปีพรีเมียร์ลีกของแฟนบอลในฤดูกาลนี้ (Fans’ Player of the Year)

กัปตันทีมชาติเบลเยียมทำผลงานได้อย่างเอกอุในปีนี้ เมื่อทำไป 16 ประตู กับ 15 แอสซิสต์ จาก 36 เกมในพรีเมียร์ลีก

ทำให้สตาร์วัย 28 ได้รับคะแนนโหวตจากแฟนบอลเข้ามามากที่สุด 34% มากกว่านักเตะอย่าง เฟอร์กิล ฟาน ไดค์, ราฮีม สเตอร์ลิง และ แบร์นาร์โด้ ซิลวา

นั่นเท่ากับว่ารางวัลนักเตะแห่งปีในซีซันนี้ มีนักเตะสามคนแบ่งกันคว้าไปคนละรางวัลจาก 3 สถาบัน ประกอบด้วย ฟาน ไดค์ คว้านักเตะแห่งปีของสมาคมนักเตะอาชีพ (PFA), สเตอร์ลิงคว้านักเตะแห่งปีของสมาคมนักข่าว และอาซาร์คว้านักเตะแห่งปีของแฟนบอล

Congratulations to @hazardeden10 who has been voted the PFA @BristolStMotors Fans’ Player of the Year! #PFAFansAward | @ChelseaFC pic.twitter.com/OFAfyblI2r