แบ็คซ้ายสายซิ่ง! ลูกากูอึ้งสปีดเดวีส์'เร็วอย่างเ_ี้ย'

โรเมอู ลูกากู กองหน้าของ อินเตอร์ มิลาน ถึงกับตะลึงเมื่อได้ชมฝีเท้าของ อัลฟอนโซ เดวีส์ ฟูลแบ็คความเร็วสูงของ บาเยิร์น มิวนิค ในเกมบุกชนะ โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์

เสือใต้ บุกเอาชนะ เสือเหลือง ได้ถึงถิ่น 1-0 ทำคะแนนทิ้งห่างเป็น 7 คะแนน โดยเกมนี้นอกจากเป็นศึกบิ๊กแมตช์บุนเดสลีกาแล้ว ยังเป็นการลีกเดียวในลีกท็อป 5 ของยุโรปที่ทำการแข่งขันทำให้ได้รับความสนใจจากคอบอลทั่วโลกมากเป็นพิเศษ

และหนึ่งในผู้ที่ชมเกมนี้ทางหน้าจออย่าง ลูกากู ก็ถึงกับอึ้งเมื่อได้เห็นสปีดอันจัดจ้านของแบ็คซ้ายตัวจี๊ดของ บาเยิร์น จนถึงกับหลุดสบถออกมาทางโซเชียลมิเดีย

"อัลฟอนโซ เดวีส์ เร็วอย่างเ_ี้ยเลย" ลูกากู โพสต์ข้อความบน twitter

Alphonso davies is fast as f***

นอกจาก ลูกากู แล้ว ดูเหมือนว่าฟอร์มของฟูลแบ็คชาว แคนาดา จะประทับใจใครหลายคนเลยทีเดียว

Wish I had Alphonso Davies pace🤣⚡️

Erling Haaland is in on goal but Alphonso Davies races back to stop him 🔥



Ridiculous pace 😳#BVBFCB pic.twitter.com/LFA0a0UBkL