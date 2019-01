แบ็คพลังเทอร์โบ! หงส์จับโรเบิร์ตสันต่อสัญญา 5 ปี

ลิเวอร์พูล ประกาศยืนยัน แอนดี้ โรเบิร์ตสัน แบ็คซ้ายพลังเทอร์โบของทีม จรดปากกาต่อสัญญาออกไปถึงปี 2024 แล้ว

แนวรับทีมชาติสก็อตแลนด์ย้ายมาเล่นในถิ่นแอนฟิลด์เมื่อปี 2017 พร้อมทำผลงานได้อย่างโดดเด่นจนกลายเป็นกำลังสำคัญที่ทีมจะขาดไปไม่ได้

"ทันทีที่สโมสรติดต่อผม ผมไม่ต้องคิดอะไรเลย ผมอยากอยู่ที่นี่ ทันทีที่สโมสรวางข้อเสนอบนโต๊ะ ผมเซ็นมันอย่างรวดเร็ว" ดาวเตะวัย 24 เปิดใจผ่านเว็บไซต์สโมสร

"มันเป็นสัญญาที่ง่ายมากสำหรับผม ผมมั่นใจว่ามันง่ายสำหรับสโมสรด้วย เราทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้เร็วมาก นั่นคือเหตุผลที่เรื่องนี้จบโดยเร็ว หวังว่าเราจะมีวันเวลาดี ๆ อีกมากรออยู่ข้างหน้า"

ทั้งนี้ โรเบิร์ตสันลงเล่นไป 56 เกมกับหงส์แดง ทำได้ 1 ประตู

@andrewrobertso5 has committed his future to the Reds. — Liverpool FC (@LFC) January 17, 2019