แน่จริงเข้ามา! วัตฟอร์ดโพสต์จ้างออกแบบโลโก้ใหม่ลงเว็บฟรีแลนซ์

วัตฟอร์ด ทีมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษ โพสต์หานักออกแบบใน Talenthouse เพื่อออกแบบโลโก้ของทีมใหม่สำหรับใช้ตั้งแต่ฤดูกาล 2020-2021 เป็นต้นไป ด้วยเหตุผลที่ว่าฉายาของสโมสรคือ "แตน" แต่โลโก้ทีมที่ใช้อยู่ปัจจุบันกลับเป็นรูปกวางตัวผู้

โลโก้ปัจจุบันของแตนอาละวาดถูกใช้มาตั้งแต่ปี 2001 แต่ฉายาที่แฟนบอลตั้งให้ว่าแตนนั้นถูกใช้มาตั้งแต่ปี 1959 ที่สโมสรเปลี่ยนชุดเหย้าจากสีน้ำเงิน-ขาว มาเป็นสีเหลือง-ดำ ทำให้สโมสรต้องการให้สัญลักษณ์ของทีมสอดคล้องกับชื่อเล่นนี้

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจำนวน 5 คน จะได้รับเงินรางวัล 2,000 ปอนด์ หลังจากนั้นจะเปิดให้แฟนบอลโหวตอีกครั้ง สำหรับหาผู้ชนะที่จะได้เงินรางวัลเพิ่มอีก 8,000 ปอนด์

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 17 กรกฎาคม และทางสโมสรจะประกาศผลรอบแรกวันที่ 14 สิงหาคม และประกาศผลผู้ที่ชนะเลิศวันที่ 23 กันยายนนี้

Think you can capture the spirit of the Hornets in a new crest? 🎨✍



Submit your designs and we might just choose yours!