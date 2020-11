แทนตัวเจ็บ! มาโน เรียก จักรกฤษ - เอวานโดร ดวลช้างศึก

ไทยลีก ออล สตาร์ ปรับทัพ มาโน โพลกิง เรียก “จักรกฤษ-เอวานโดร” แทน “อิบสัน-อาซัดซอย”

มาโน โพลกิง กุนซือทีม ไทยลีก ออล สตาร์ ปรับทัพหลัง อิบสัน เมโล และ มุสตาฟา อาซัดซอย มีอาการบาดเจ็บจนต้องถอนตัว โดยเรียก จักรกฤษ ลาภตระกูล และ เอวานโดร เปาลิสตา เสริมทัพแทน ในศึกฟุตบอลนัดพิเศษ "THE WARRIORS ARE HERE" ก่อนพบกับ ทีมชาติไทย ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน

แนวรุก ค้างคาวไฟ ได้รับบาดเจ็บจากนัดล่าสุดที่ช่วยต้นสังกัดเปิดบ้านชนะ สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด 2-0 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เช่นเดียวกับ มุสตาฟา อาซัดซอย ที่มีอาการเจ็บรบกวน ซึ่งทางสโมสรได้ส่งหนังสือขอถอนตัวเรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้ต้องเรียก ปีกตัวเก่งของ สมุทรปราการ ซิตี้ และ เอวานโดร เปาลิสตา ที่เพิ่งแยกทางกับทัพ สุโขทัย เข้ามาเสริมทีมแทน

ทั้งนี้ จักรกฤษ ลาภตระกูล และ เอวานโดร เปาลิสตา จะลงซ้อมร่วมกับเพื่อนร่วมทีมไทยลีก ออลสตาร์ ทันทีในวันที่ 12 พฤศจิกายนนี้ ก่อนมีโปรแกรมทำศึกฟุตบอลนัดพิเศษ "THE WARRIORS ARE HERE" 14 พฤศจิกายนนี้ ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน

ทีมเพิ่มเติม

ฟุตบอลนัดพิเศษ "THE WARRIORS ARE HERE" ระหว่างทีมชาติไทย พบ ไทยลีก ออลสตาร์ จะแข่งขันในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน เวลา 16.00 น. ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32

เผยชื่อ Goal 50 : 50 นักเตะที่ดีที่สุดในโลก

สำหรับ แฟนบอล สามารถหาซื้อบัตรเข้าชมเกมได้ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ http://bit.ly/THAVSALLSTARS ซึ่งโซน WA-WE ราคา 300 บาท โซน WWWA-WWWB ราคา 200 บาท โซน EA-EB ราคา 150 บาท โซน EEA-EEB,EEEAEEEB ราคา 120 บาท และโซน NA-NB,SA-SB ราคา 100 บาท