แดงเดือดมาเร็ว! แมนฯ ยูฯ พบ ลิเวอร์พูล ประกบคู่ เอฟเอ คัพ รอบ 4

ทีมปีศาจแดงโคจรมาพบหงส์แดงในการจับสลากประกบคู่เอฟเอ คัพ รอบ 4 ส่วนแชมป์เก่าอย่างอาร์เซนอล ดวล กับเซาแธมป์ตัน หรือชรูว์สบิวรี

ผลการจับสลากประกบคู่ เอฟเอ คัพ รอบ 4 เมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมา ปรากฏว่า แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด จำต้องโคจรมาพบ ลิเวอร์พูล ขณะที่อาร์เซนอล แชมป์เก่ารายการนี้ จะรอเจอผู้ชนะระหว่าง เซาแธมป์ตันและชรูว์สบิวรี

ปีเตอร์ เคราช์ อดีตกองหน้าของทีมหงส์แดงเป็นผู้รับหน้าที่จับสลากในรอบนี้ และมือดีจับได้เกมบิ๊กแมตช์อีกหนึ่งนัดของวงการฟุตบอลอังกฤษ โดยทั้งคู่จะแข่งขันกันในพรีเมียร์ลีก วันที่ 17 มกราคม ก่อนที่จะมาพบกันในเอฟเอ คัพ ในอีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมา

อ่านบทความต่อด้านล่าง

สำหรับในคู่อื่นๆ ที่น่าสนใจ ประกอบด้วย เชลท์แนม พบ แมนเชสเตอร์ ซิตี้้, เชลซี พบ ลูตัน ทาวน์ และวีคอมบ์ พบ ท็อตแนม ฮอตสเปอร์

ทีมเพิ่มเติม

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้การจับสลากเมื่อคืนนี้ เป็นการจับสลากสำหรับทั้งรอบ 4 และ รอบ 5 ไปพร้อมกันเลย เพื่อที่จะจัดตารางแข่งขันให้เหมาะสมได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยรอบ 4 จะแข่งขันในช่วงวันที่ 22-25 มกราคม ส่วนในรอบ 5 จะแข่งในวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์

ผลการจับสลาก เอฟเอ คัพ รอบ 4

เชลท์แนม vs แมนเชสเตอร์ ซิตี้้

บอร์นมัธ vs ครอว์ลีย์ ทาวน์

สวอนซี vs น็อตติงแฮม ฟอเรสต์

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด vs ลิเวอร์พูล

เซาแธมป์ตัน หรือ ชรูว์ส์บิวรี vs อาร์เซนอล

บาร์นส์ลีย์ vs นอริช ซิตี้

ชอร์ลีย์ vs วูล์ฟแฮมป์ตัน

มิลล์วอลล์ vs บริสตอล ซิตี้

ไบรท์ตัน vs แบล็กพูล

วีคอมบ์ vs ท็อตแนม ฮอตสเปอร์

ฟูแลม vs เบิร์นลีย์

เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด vs พลีมัธ

เชลซี vs ลูตัน ทาวน์

เวสต์แฮม ยูไนเต็ด vs ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส

เบรนท์ฟอร์ด vs เลสเตอร์ ซิตี้

เอฟเวอร์ตัน vs เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์

ผลการจับสลากเอฟเอ คัพ รอบ 5

เบรนท์ฟอร์ด หรือ เลสเตอร์ ซิตี้ vs ไบรท์ตัน หรือ แบล็กพูล

สวอนซี ซิตี้ หรือ น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ vs เชลท์แนม หรือ แมนเชสเตอร์ ซิตี้

เอฟเวอร์ตัน หรือ เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ vs วีคอมบ์ หรือ ท็อตแนม ฮอตสเปอร์

บาร์นส์ลีย์ หรือ นอริช ซิตี้ vs เชลซี หรือ ลูตัน ทาวน์

ชอร์ลีย์ หรือ วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส vs เซาแธมป์ตัน หรือ ชรูว์ส์บิวรี หรือ อาร์เซนอล

เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด หรือ พลีมัธ vs มิลล์วอลล์ หรือ บริสตอล ซิตี้

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด หรือ ลิเวอร์พูล vs เวสต์แฮม ยูไนเต็ด หรือ ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส

ฟูแลม หรือเบิร์นลีย์ vs บอร์นมัธ หรือ ครอว์ลีย์ ทาวน์