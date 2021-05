แดงเดือดป่วน! แฟนแมนฯยูฯบุกลงสนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด

เกมพรีเมียร์ลีกคู่ระหว่าง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เปิดบ้านดวลกับ ลิเวอร์พูล เจอปัญหาใหญ่เสียแล้ว หลังแฟนบอลเจ้าถิ่นนับพันบุกมาประท้วงครอบครัวเกลเซอร์ที่สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด

แฟนบอลปีศาจแดงไม่พอใจที่ครอบครัวเกลเซอร์แอบไปตกลงเข้าร่วม ยูโรเปี้ยน ซูเปอร์ ลีก โดยไม่บอกกล่าว แม้ว่าตอนนี้สโมสรจะตัดสินใจถอนตัวออกมาแล้ว แต่พวกเขาก็ยังไม่ให้อภัยและรวมตัวประท้วงไล่เจ้าของทีมอย่างต่อเนื่อง

Scenes of fans on the pitch! #GlazersOutpic.twitter.com/UPSvrfYWat