แซงเลวานดอฟสกี้! อิมโมบิเลจ่อซิวดาวซัลโวยุโรป

ชิโร อิมโมบิเล ดาวยิงฟอร์มฮ็อตของลาซิโอ ขึ้นเป็นผู้นำดาวซัลโวลีกยุโรปแล้ว หลังซัดช่วยทีมเปิดรังอัดเบรสชา 2-0

หัวหอกทีมชาติอิตาลีซัดประตูตอกฝาโลงในเกมนี้ ทำให้ยอดรวมสกอร์ในลีกของเขาเพิ่มเป็น 35 ประตู แซงหน้า โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้ กองหน้าของ บาเยิร์น มิวนิค ดาวซัลโวของบุนเดสลีกาที่ทำไป 34 ประตูแล้ว

Ciro Immobile scored his 3️⃣5️⃣th Serie A goal of the season tonight! 🔥



He's now ahead of Robert Lewandowski as the top goalscorer in Europe! 🤯 pic.twitter.com/VOY5qFujfW