แซงเมสซี! วินิซิอุสทำสถิติแข้งเด็กสุดยิงได้ใน'เอล กลาซิโก้'

วินิซิอุส จูเนียร์ กองหน้าดาวรุ่งของ เรอัล มาดริด กลายเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุด ที่ทำประตูได้ในศึก เอล กลาซิโก้ ในศตวรรษนี้

แนวรุกชาวบราซิล ซัดประตูขึ้นนำช่วยให้ ราชันชุดขาว เปิดบ้านเอาชนะคู่ปรับสำคัญอย่าง บาร์เซโลนา 2-0 ในศึกลาลีก้า ประจำวันที่ 1 มีนาคม เก็บสามแต้มสำคัญแซงขึ้นเป็นจ่าฝูงได้สำเร็จ

และจากประตูนี้เองทำให้เขากลายเป็นนักเตะอายุน้อยสุดที่ทำประตูใน เอล กลาซิโก้ ในศตวรรษนี้ ด้วยวัยเพียง 19 ปี 233 วัน แซงหน้าเจ้าของสถิติเดิมอย่าง ลิโอเนล เมสซี ที่เคยทำไว้ 19 ปี 259 วัน เมื่อมีนาคมปี 2007

