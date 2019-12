แซงเนย์มาร์! เชซุสทุบสถิติยิงประตูแชมเปี้ยนส์ลีก

กาเบรียล เชซุส กองหน้าแมนเชสเตอร์ ซิตี้ กลายเป็นนักเตะบราซิลที่อายุน้อยที่สุดที่ยิงได้ถึง 10 ประตูในยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก จากการทำแฮตทริคในเกมพบดินาโม ซาเกร็บ

หัวหอกวัย 22 ปี 252 วัน ทำได้ถึง 10 ประตูในฟุตบอลยุโรปถ้วยใหญ่ เร็วกว่าเจ้าของสถิติเดิมคือ เนย์มาร์ แนวรุกปารีส แซงต์ แชร์กแมง ซึ่งเคยทำไว้ที่ 23 ปี 75 วัน พร้อมทั้งช่วยให้ต้นสังกัดเอาชนะได้ในนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่ม 4-1

กองหน้าเรือใบสีฟ้ายังยิงได้ถึง 100 ประตูในชีวิตค้าแข้งของตัวเองไปเรียบร้อยจากเกมดังกล่าว หลังจากที่ยิงให้พัลไมรัส 28 ประตู ทีมชาติบราซิล 18 ประตู และแมนเชสเตอร์ ซิตี้ อีก 55 ประตู ก่อนหน้านี้

ทั้งนี้ เชซุสยิงไปแล้วรวม 10 ประตู จากการลงสนามทั้งสิ้น 21 นัด รวมทุกรายการในฤดูกาลนี้

10 - Aged 22 years and 252 days, Gabriel Jesus is now the youngest Brazilian player to reach 10 goals in the Champions League - overtaking Neymar who did so aged 23 years and 75 days. Samba. #UCL #DINMCI pic.twitter.com/ndzUp1iP13