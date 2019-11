ทุบสถิติรูนีย์! กรีนวู้ดแข้งเด็กสุดทั้งยิงและแอสซิสต์เกมยุโรปให้ผี

เมสัน กรีนวู้ด แข้งอนาคตไกลของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ทำสถิติเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุด ที่ทำทั้งประตูและแอสซิสต์ในหนึ่งเกมบนเวทียุโรปของสโมสร

หัวหอกดาวโรจน์ทำประตูขึ้นนำให้ทีมก่อนจะแอสซิสต์ให้ อ็องโตนีย์ มาร์กซิยาล บวกเพิ่มอีกหนึ่งประตู ในเกมที่ปีศาจแดง เปิดบ้านถล่ม ปาร์ติซาน เบลเกรด 3-0 ในศึกยูโรป้าลีก รอบแบ่งกลุ่มนัดที่สี่ การันตีเข้ารอบแบ่งกลุ่มได้สำเร็จ

และเกมนี้เองทำให้ กรีนวู้ด กลายเป็นนักเตะอายุน้อยสุดของ แมนฯยูไนเต็ด ที่ทำทั้งประตูและแอสซิสต์ภายในหนึ่งเกมบนเวทียุโรปด้วยวัย 18 ปี 37 วัน แซงหน้าเจ้าของสถิติเดิมคือ เวย์น รูนีย์ ที่เคยทำไว้เมื่อปี 2004 ในเกมกับ เฟเนบาห์เช เรียบร้อยแล้ว

18y 37d - Aged 18 years and 37 days, Mason Greenwood is the youngest player to score and assist in a European game for Manchester United. Prodigy. pic.twitter.com/QvWnsTywwo