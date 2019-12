แซงมูรินโญ! เป๊ปขึ้นแท่นกุนซือคว้าชัย 100 นัดในลีกเร็วที่สุด

เป๊ป กวาร์ดิโอลา กุนซือของ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ สร้างสถิติเป็นกุนซือที่เก็บชัยชนะในพรีเมียร์ลีกครบ 100 นัดได้เร็วที่สุด แซงหน้า โชเซ มูรินโญ เรียบร้อยแล้ว

ทัพเรือใบสีฟ้าคืนฟอร์มเปิดเอติฮัด สเตเดียม เอาชนะเชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด 2-0 จากประตูของ เซร์คิโอ อเกวโร และ เควิน เดอ บรอยน์

โดยชัยชนะในเกมดังกล่าว ทำให้เป๊ปสร้างสถิติเป็นกุนซือที่เก็บชัยชนะในพรีเมียร์ลีกครบ 100 นัดได้เร็วที่สุดที่ 134 นัด แซงหน้า มูรินโญ ที่เคยทำไว้ 142 นัดลงได้สำเร็จ

นอกจากนี้ ประตูเบิกร่องของ อเกวโร ยังเป็นประตูที่ 1,000 ในอาชีพการคุมทีมของนายใหญ่ชาวสแปนิชอีกด้วย

134 - Pep Guardiola won his 100th Premier League match in what was only his 134th game in charge in the competition; the fastest manager to this landmark, ahead of Jose Mourinho (142 games). Respect. pic.twitter.com/LOlpxkfxIT