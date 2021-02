แซงมูรินโญ! เป๊ปคว้าชัย 200 นัดเร็วสุดในพรีเมียร์ลีก

เป๊ป กวาร์ดิโอลา เทรนเนอร์ของแมนเชสเตอร์ ซิตี้ กลายเป็นโค้ชที่พาทีมเก็บชัยชนะครบ 200 นัดเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีก

กุนซือชาวสแปนิชพาทีมเปิดบ้านเฉือน เวสต์แฮม ยูไนเต็ด 2-1 เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา และเป็นชัยชนะนัดที่ 200 ของเขาในลีกสูงสุดอังกฤษ จากการคุมทีมเพียง 273 เกม

เป๊ปจึงกลายเป็นเจ้าของสถิติเก็บชัยในพรีเมียร์ลีกแตะหลัก 200 นัดเร็วที่สุดคนใหม่ ทำลายสถิติของ โชเซ มูรินโญ ที่ทำไว้ใน 309 เกม ถึง 36 เกมเลยทีเดียว

