แซงกาซิยาส! ฆัวกินผงาดแข้งยังไม่แขวนเล่นลาลีก้ามากสุด

ฆัวกิน ซานเชซ ปีกลายครามของ เรอัล เบติส กลายเป็นนักเตะที่ยังไม่แขวนสตั๊ดที่ลงเล่นเกมลาลีก้ามากที่สุดคนใหม่

ก่อนหน้านี้ อิเกร์ กาซิยาส อดีตนายด่านของ เรอัล มาดริด ทำสถิติไว้ที่ 510 เกม ทว่าล่าสุดตัวรุกวัย 37 ทำลายมันไปเรียบร้อยแล้ว ด้วยสถิติลงเล่นในลีกสูงสุดสเปน 511 เกม

ขณะเดียวกัน อดีตแข้งทีมชาติสเปนยังขยับขึ้นมารั้งอันดับ 6 ของนักเตะที่ลงเล่นเกมลาลีก้ามากที่สุดตลอดกาลด้วย ซึ่งอันดับหนึ่งเป็นของ อันโดนี ซูบีซาร์เรต้า 622 เกม ตามมาด้วย ราอูล กอนซาเลซ 550 เกม และยูเซบิโอ 543 เกม

ทั้งนี้ ฆัวกินเติบโตขึ้นมาจากทีมเยาวชนของเบติสและก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในปี 2000 จากนั้นเขาย้ายออกจากสโมสรในปี 2006 ก่อนที่จะย้ายกลับมาอีกครั้งในปี 2015

