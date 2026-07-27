แชมป์โลกในความทรงจำ! อิเนียสต้า พาแฟนบอลย้อนเส้นทาง สเปน สู่แชมป์โลก 2026

อันเดรส อิเนียสต้า ตำนานกองกลางทีมชาติสเปน และแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ FUN88 พาแฟนบอลชาวไทยร่วมย้อนเส้นทางแห่งความสำเร็จของทีมชาติสเปน ในศึกฟุตบอลโลก 2026 ผ่านวิดีโอแอนิเมชั่นสุดน่ารัก ที่ถ่ายทอดเรื่องราวตั้งแต่เกมรอบแบ่งกลุ่ม ไปจนถึงช่วงเวลาประวัติศาสตร์ที่ทัพ “กระทิงดุ” ผงาดคว้าแชมป์โลกได้สำเร็จ
วิดีโอดังกล่าวถูกสร้างขึ้นในรูปแบบแอนิเมชั่นที่เข้าใจง่ายและเต็มไปด้วยสีสัน โดยสรุปเหตุการณ์สำคัญของทีมชาติสเปนตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ ไม่ว่าจะเป็นการผ่านรอบแบ่งกลุ่ม การเอาชนะคู่แข่งในรอบน็อกเอาต์ รวมถึงเกมนัดชิงชนะเลิศที่กลายเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของแฟนบอลชาวสเปนทั่วโลก
ในคลิปยังมี อันเดรส อิเนียสต้า ร่วมพาแฟนบอลย้อนรำลึกถึงเส้นทางอันยอดเยี่ยมของทีมชาติสเปน พร้อมถ่ายทอดบรรยากาศแห่งความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นตลอดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่แฟนฟุตบอลจะได้ร่วมเฉลิมฉลองความสำเร็จของทัพ “กระทิงดุ” ไปพร้อมกัน
สำหรับ อิเนียสต้า ถือเป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ฟุตบอลสเปน หลังเคยยิงประตูชัยในช่วงต่อเวลาพิเศษของนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก 2010 พาทีมชาติสเปนคว้าแชมป์โลกสมัยแรกได้สำเร็จ ก่อนที่ในฟุตบอลโลก 2026 เขาจะกลับมามีส่วนร่วมกับแฟนบอลอีกครั้งในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ FUN88 ผ่านการนำเสนอคอนเทนต์ฟุตบอล บทวิเคราะห์ และกิจกรรมพิเศษตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์
นอกจากการติดตามเส้นทางของทีมชาติสเปนแล้ว อิเนียสต้า ยังร่วมสร้างสีสันให้กับฟุตบอลโลก 2026 ผ่านแคมเปญ "Play with FUN, be FUN" พร้อมกิจกรรมสำหรับแฟนบอลชาวไทยมากมาย ไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์พิเศษ วิดีโอเอ็กซ์คลูซีฟ และกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ร่วมสนุกและลุ้นรับรางวัลมากมาย
แฟนบอลสามารถติดตามวิดีโอ ข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ ของ อันเดรส อิเนียสต้า ได้ทางเพจ https://www.facebook.com/IniestaThailand
#ตำนานหมายเลข8 #IniestaThailand #PlaywithFUNbeFUN