แชมป์เก่าร่วง! GLO Cup 2026 กรุงเทพฯและปริมณฑล ได้ 8 ทีมลุยรอบประเทศ U13-U15

การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน 8 คน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (GLO) รายการ GLO Cup 2026 รอบคัดเลือกโซนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เดินทางเข้าสู่รอบ 16 ทีมสุดท้าย เป็นรอบสำคัญในการชิงสิทธิ์เข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทย โดยทั้งรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี (U13) และ 15 ปี (U15) ต่างแข่งขันกันอย่างเข้มข้น และได้ครบ 8 ทีมตัวแทนของแต่ละรุ่นเป็นที่เรียบร้อย
ในรุ่น U13 เกิดเหตุการณ์พลิกล็อกตั้งแต่รอบนี้ เมื่อแชมป์เก่าจากปีที่ผ่านมาอย่าง อัสสัมชัญ ยูไนเต็ด ต้องยุติเส้นทาง หลังพ่ายให้กับ โรงเรียนโสมาภาพัฒนา 0-2 ขณะที่ทีมแกร่งอย่าง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร โชว์ฟอร์มดุถล่ม นนทบุรี จูเนียร์ U13 5-0 ด้าน พระแม่มารีสาทร ก็ยังคงรักษามาตรฐานเอาชนะ เอ็มพี ยูไนเต็ด 4-0 ผ่านเข้ารอบได้สำเร็จ
นอกจากนี้ พราม แบงค็อก U13 และ แบงค็อกเซ็นเตอร์ ออฟเอ็กซ์เซลเล้นซ์ ต้องดวลถึงการดวลจุดโทษก่อนจะเป็นฝ่ายเฉือนชนะคู่แข่งของตัวเอง ขณะที่ บีซีซี เอฟซี โชว์เกมรุกสุดเฉียบเอาชนะ บัวแก้วเกษร U13 5-0 ส่วน โรงเรียนปทุมคงคา และ เดอะเบส ก็เก็บชัยชนะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้เช่นกัน
ส่งผลให้ 8 ทีมที่คว้าสิทธิ์เข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่น U13 ประกอบด้วย โรงเรียนโสมาภาพัฒนา, โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร, พระแม่มารีสาทร, พราม แบงค็อก, เดอะเบส, บีซีซี เอฟซี, แบงค็อกเซ็นเตอร์ ออฟเอ็กซ์เซลเล้นซ์ และ โรงเรียนปทุมคงคา
ด้านการแข่งขันในรุ่น U15 ยังคงเต็มไปด้วยเกมคุณภาพ โดยแชมป์เก่า อัสสัมชัญ ยูไนเต็ด รุ่นพี่ไม่พลาด เอาชนะ โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา 3-0 ผ่านเข้ารอบต่อไป ขณะที่ พระแม่มารีสาทร ระเบิดฟอร์มโหดถล่ม รร.สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) 10-0
ส่วนทีมแกร่งอย่าง โรงเรียนปทุมคงคา เอาชนะ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 2-0 ด้าน สโมสรการท่าเรือ เอฟซี อคาเดมี่ U14 ก็ผ่าน โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ด้วยสกอร์ 2-0 เช่นกัน ขณะที่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี ซึ่งสร้างเซอร์ไพรส์ตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่ม ยังคงฟอร์มแรงเฉือนชนะ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1-0 คว้าตั๋วได้อีกทีม
นอกจากนี้ โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์, โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ และ เอ็มพี ยูไนเต็ด ต่างเก็บชัยชนะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สำเร็จ
ทำให้ 8 ทีมตัวแทนในรุ่น U15 ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทย ได้แก่ พระแม่มารีสาทร, โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์, โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์, โรงเรียนปทุมคงคา, สโมสรการท่าเรือ เอฟซี อคาเดมี่ U14, อัสสัมชัญ ยูไนเต็ด, เอ็มพี ยูไนเต็ด และ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี
สำหรับการแข่งขันในรอบต่อไป จะมีขึ้นในวันที่ 12 เมษายน 2569 โดยจะเป็นการดวลกันตั้งแต่รอบ 8 ทีมสุดท้าย ไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศ เพื่อเฟ้นหาแชมป์โซนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของทั้งสองรุ่นเป็นครั้งแรก
#GLOCup2026 #GLOSTAR #โอกาสที่เกิดขึ้นได้จริง #ฟุตบอลเยาวชนไทย