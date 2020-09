แค่ 45 นาที! ติอาโก้สร้างประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีก

ติอาโก้ อัลคันทารา มิดฟิลด์ป้ายแดงของลิเวอร์พูล จารึกประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกตั้งแต่เกมแรกที่ลงสนาม เมื่อกลายเป็นผู้เล่นที่จ่ายบอลสำเร็จในเวลา 45 นาทีมากที่สุด ในเกมบุกพิชิตเชลซี 2-0

จอมทัพทีมชาติสเปนมีชื่อออกสตาร์ตเป็นตัวสำรอง ก่อนถูกส่งลงสนามแทน จอร์แดน เฮนเดอร์สัน ตั้งแต่ต้นครึ่งหลัง

ดาวเตะวัย 29 ทำผลงานได้น่าประทับใจทันที เมื่อเขาจ่ายบอลสำเร็จถึง 75 ครั้ง มากกว่าผู้เล่นเชลซีทุกคนในสนาม ทั้งที่ลงเล่นแค่ 45 นาที ซึ่งถือเป็นสถิติใหม่ของพรีเมียร์ลีก นับตั้งแต่ Opta ได้เริ่มเก็บสถิติในฤกดูกาล 2003/04

ทั้งนี้ ลิเวอร์พูล จะลงเล่นเกมต่อไปกับ ลินคอล์น ซิตี้ ในถ้วยลีก คัพ กลางสัปดาห์นี้ ก่อนเปิดรังรับ อาร์เซนอล ในเกมพรีเมียร์ลีกวันจันทร์หน้า

75 - Half-time substitute Thiago completed more passes (75) than any Chelsea player managed in the entire match. Since full passing data is available for the Premier League (2003-04), his 75 successful passes are the most by a player who played a maximum of 45 minutes. Control. pic.twitter.com/UvHfrw1ggN